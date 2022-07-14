Diyarbakır'da şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bir otelde düzenlenen programda, bu aziz toprakların ecdadın emaneti olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için tarihten günümüze şehitlerin verildiğini söyledi.

Türk milletinin her zaman, şartları ne olursa olsun hürriyetine, bayrağına, ezanına ve toprağına sahip çıktığını ve bundan sonra da sahip çıkacağını vurgulayan Su, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, polis, asker, güvenlik korucuları ve tüm milletle mücadele verildiğini belirtti.

Su, şöyle konuştu:

"En son 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe girişimini, ülkemizi işgal etme teşebbüsünü, demokrasimizi ortadan kaldırma, hükümetimizi yıkma, ülkemizi bölüp parçalama teşebbüsünü de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun çağrısıyla yüce milletimiz meydanlara inerek bertaraf etmiştir. Tarihten günümüze bugüne kadar bu topraklar için al bayrağımız için ezanımız için mukaddesatımız için milletimiz için vatanımız için canını seve seve ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.