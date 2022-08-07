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Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

07.08.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kengerli Mahallesi'nde hayvan otlatan Suriye uyruklu Ahmet Elderviş, serinlemek için Kuruçay Baraj Gölü'ne girdi.

Elderviş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil'den yardım istedi.

Olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK). AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Elderviş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır boğulma

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:20
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:30
Yatsı
20:57

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Gülan Eczanesi
Yenisehir
Murat Eczanesi
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