YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

04.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'inin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 33 zanlının tutuklandığı anımsatılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Temmuz Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:55
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Salı

Dağkapı Eczanesi
Sur
Arden Eczanesi
Yenisehir
Pınar Eczanesi
Baglar
Şenay Eczanesi
Baglar
Günışığı Eczanesi
Baglar
Berfin Eczanesi
Kayapinar
Rohat Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı

Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de içinde 38 kişi bulunan tur teknesi battı: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de içinde 38 kişi bulunan tur teknesi battı: 1 ölü 2 yaralı

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.