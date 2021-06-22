Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır Viranşehir kara yolu 45. kilometre Bedro mezrasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine gönderildi.



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