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Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

22.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır Viranşehir kara yolu 45. kilometre Bedro mezrasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine gönderildi.

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Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
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Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

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Kayapinar
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