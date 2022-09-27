DJ Burak Yeter "Genç Ne Sever" projesi kapsamında üniversiteli öğrencilerle buluştu

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Yeter, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever" projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Bezm-i Alem Valide Sultan yurdunda öğrencilerle buluştu.

Mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yeter, "Her insanın içinde bir yetenek vardır. Ama herkes bilemez, bunu denemek lazım. Ben ilgimin müzik olduğunu çocukluğumdan beri hissediyordum." diye konuştu.

Müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade eden Yeter, babasının eve getirdiği enstrümanların yeteneğini keşfetmekte büyük fırsat sağladığını belirtti.

- "Hayalim astronot olmaktı"

Küçük yaştan beri uzaya ilgisinin olduğunu söyleyen Yeter "Astronot olmak çocukluk hayalimdi. Ben 5-6 yaşında anneme uzaya gitmek istediğimi söylüyordum. İçimdeki istek hep farklıydı. Telefonumun ekran yüzünde astronot kıyafetleriyle duran bir Burak Yeter var." ifadesini kullandı.

- "Çok yakında 55 fitte müzik yapacağız"

Uzaya çıkma hayalini müzikle birleştirmek isteyen Yeter, başladığı uzay projesini 2 yılda tamamladıklarını bildirdi.

Yeter, "Pandemi zamanında bir uzay aracı yapmaya başladık ve Barselona'da yapılan uzay mekiği 2 yılda tamamlandı. Çok yakında 55 fitte müzik yapacağız." dedi.