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Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

04.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli'de "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Erzurum'da Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) bir alışveriş merkezinde, yaban hayvanlarının bulunduğu sergi açıldı.

Sergide, kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak hayvanlar konusunda bilgi aktarıldı.

Polis ve jandarmadan oluşan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de Çat ve İspir ilçelerinde sokak hayvanları için mama ve mama kabı dağıttı.

- Iğdır

DKMP Iğdır Şube Müdürlüğü görevlileri, kentteki okulların bahçelerinde öğrencilere yaban hayatı ve sokaktaki hayvanların korunması konusunda bilgi verdi.

Iğdır Belediyesi ile HAYDİ ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, görevliler bölgede yaşayan sokak hayvanları için yem ve mama getirdi.

Öğrenciler, kendilerine verilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Semih Şahsi, hayvanların korunması ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini belirterek, "Hayvanlar bizim için çok önemli. Bu nedenle kapımızdaki, sokağımızdaki hayvanları beslemeliyiz. Hiçbir şey yapmıyorsak bile bir kap su vermeliyiz." diye konuştu.

Şevin Deniz de sadece hayvanlar gününde değil her gün hayvanların korunması gerektiğine dikkati çekti.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde, hayvanlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen hayvanseverler, yaklaşık 100 kedi ve köpeğe mama verdi.

Hayvansever Emir Ali Bakışçı, etkinlik sonrası AA muhabirine, evde, sokakta ve doğal yaşam alanlarında hayvanları korumak gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını beslemenin önemini vurgulayan Bakışçı, "Aslında hayvanları bir gün değil de her gün korumak, beslemek boynumuzun borcudur. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün Sarıkamış çevresindeki çöplük ve çeşitli mahallerde hayvanları besledik." ifadelerini kullandı.

Hasan Hacıoğulları da sokak hayvanlarına mama bıraktıklarını anlatarak, herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

- Tunceli

Tunceli'de de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelince, öğrencilerde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, polis ve jandarma personeli, öğrencilere doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verdi.

Program sonunda öğrencilere hikaye kitapları dağıtıldı.

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

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Tunceli Iğdır öğrenciler sokak hayvanları

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