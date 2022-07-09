Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Düzce'de, kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Sakarya'da kurbanlarını kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralı Mustafa Baş, gazetecilere, kurbanlığı yatırmaya çalıştıkları sırada hayvanın tekmesiyle yere düştüğünü belirterek, parmağında çatlak oluştuğunu söyledi.

Göksel Limon da hayvanı keserken ayağının kaydığını ve yanındakilerin panik yaptığını anlattı.

Kurbanlığı sakinleştirmeye çalıştığı sırada boynuzuyla yaralandığını ifade eden Limon, "Burası üç dikiş yedi, deriyi soyarken acemilerin kazasıyla parmağıma da üç dikiş attılar. Yapacak bir şey yok, ben değil etrafımdakiler acemiydi." dedi.

- Kocaeli

Kocaeli'de bayramın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kestikleri sırada babasının bıçak darbesiyle kolundan yaralanan Ramazan Kahraman, "Ben kafayı tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince koluma kaptırdı, kaslarda kesik oluştu. Çok ciddi bir şey yok." diye konuştu.

Sol elinden yaralanan Ömer Vural ise zapt etmeye çalıştığı sırada kurbanlığın dönmesiyle boynundaki ipin elindeki deriyi sıyırdığını anlattı.

Hayrettin Usta da şerit testereyle kemik keserken parmaklarından yaralandığını kaydetti.

- Bartın

Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 19 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kendi imkanları ya da ambulanslarla hastaneye giden vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Yaralanan 19 kişi, hastanelerde tedavi edildi. Bazı vatandaşlar, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

- Bolu

Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan 16 kişi hastanelik oldu.

Kesim sırasında hayvanların darbesi ve kesici aletlerle kendilerini yaralayanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine şu ana kadar 16 kişi başvurdu.

- Karabük ve Düzce

Karabük'te de kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 13 kişi hastanelik oldu. Kendi imkanları ve ambulanslarla hastanelerin acil servislerine başvuranlar tedavi edildi.

Düzce'de ise kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 39 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban keserken yanındaki arkadaşının bıçağı kendisine sapladığını ifade eden Osman Gösterişli, eline 6 dikiş atıldığını söyledi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Gösterişli, "Deri yüzerken yanımdaki arkadaş bıçağı elime doğru kaçırınca elimi kesti." ifadesini kullandı.