YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

09.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Düzce'de, kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Sakarya'da kurbanlarını kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralı Mustafa Baş, gazetecilere, kurbanlığı yatırmaya çalıştıkları sırada hayvanın tekmesiyle yere düştüğünü belirterek, parmağında çatlak oluştuğunu söyledi.

Göksel Limon da hayvanı keserken ayağının kaydığını ve yanındakilerin panik yaptığını anlattı.

Kurbanlığı sakinleştirmeye çalıştığı sırada boynuzuyla yaralandığını ifade eden Limon, "Burası üç dikiş yedi, deriyi soyarken acemilerin kazasıyla parmağıma da üç dikiş attılar. Yapacak bir şey yok, ben değil etrafımdakiler acemiydi." dedi.

- Kocaeli

Kocaeli'de bayramın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kestikleri sırada babasının bıçak darbesiyle kolundan yaralanan Ramazan Kahraman, "Ben kafayı tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince koluma kaptırdı, kaslarda kesik oluştu. Çok ciddi bir şey yok." diye konuştu.

Sol elinden yaralanan Ömer Vural ise zapt etmeye çalıştığı sırada kurbanlığın dönmesiyle boynundaki ipin elindeki deriyi sıyırdığını anlattı.

Hayrettin Usta da şerit testereyle kemik keserken parmaklarından yaralandığını kaydetti.

- Bartın

Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 19 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kendi imkanları ya da ambulanslarla hastaneye giden vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Yaralanan 19 kişi, hastanelerde tedavi edildi. Bazı vatandaşlar, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

- Bolu

Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan 16 kişi hastanelik oldu.

Kesim sırasında hayvanların darbesi ve kesici aletlerle kendilerini yaralayanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine şu ana kadar 16 kişi başvurdu.

- Karabük ve Düzce

Karabük'te de kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 13 kişi hastanelik oldu. Kendi imkanları ve ambulanslarla hastanelerin acil servislerine başvuranlar tedavi edildi.

Düzce'de ise kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 39 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban keserken yanındaki arkadaşının bıçağı kendisine sapladığını ifade eden Osman Gösterişli, eline 6 dikiş atıldığını söyledi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Gösterişli, "Deri yüzerken yanımdaki arkadaş bıçağı elime doğru kaçırınca elimi kesti." ifadesini kullandı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Kocaeli'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
başvuru

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:30
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:28
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.