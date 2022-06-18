Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

Zonguldak'ta sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler, Fener Anadolu Lisesinin önüne geldi.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

- Bartın

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde sınav salonları önünde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Bazı öğrencilerin, sınav salonlarına koşarak geldiği görüldü.

Kimliğini kaybetmesi nedeniyle jandarma ekiplerince Nüfus Müdürlüğüne götürülen öğrenci, kimlik belgesi çıkarılmasının ardından yine jandarma aracıyla sınava yetiştirildi.

- Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy ve Kültür Mahallesi'nde bulunan yerleşkesi ile liselerde sınava girecek adaylar, erken saatlerde sınav salonları önünde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

- Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona girdi.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak gelirken bazı öğrenciler de polis ekipleri, üniversitenin ring araçları ve motosikletle sınava yetiştirildi.

Öte yandan, kimliğini ve sınava giriş belgelerini unutan bazı adaylara güvenlik görevlileri ile polis ekipleri yardımcı oldu. Bir adayın sınava giriş belgesi güvenlik noktasındaki bilgisayardan çıkarıldı.

- Kocaeli

Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

İzmit Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler, sınav saati öncesinde velileriyle okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti.

Okula annesiyle koşarak gelen bir öğrenci de geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan bazı öğrencileri polis ve zabıta ekipleri sınava yetiştirdi.

- Sakarya

Sakarya'da sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler, Sakarya Üniversitesinin Esentepe Kampüsü'ne geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, öğrencilere sınav öncesi başarı temennisinde bulundu, sınav binası önünde bekleyen ailelerle bir süre sohbet etti.

Öte yandan kampüs girişinde bekleyen polis ekipleri, kimliğini evde unutan bir öğrenciye yardımcı olarak sınava yetiştirdi.

- Düzce

Düzce'de sınava giren öğrenciler, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Veliler ise okul önlerinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.