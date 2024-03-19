Doğum için Amerika'ya gidecek! Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda poz

BEĞENİ YAĞDI

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Hamilelik yakıştı', 'Sağlıkla gelsin inşallah' gibi yorumlar yapıldı.

OĞULLARININ İSMİ... Heyecanı günden güne büyüyen ve bir erkek bebek bekleyen çiftten Ahmet Kural, katıldığı programda oğlunun adını "Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur." sözleriyle açıklamıştı.