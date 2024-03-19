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  4. Doğum için Amerika'ya gidecek! Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda poz

Doğum için Amerika'ya gidecek! Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda poz

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 11:18
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Çağla Gizem Şahin, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaştı. Doğum için Amerika'ya gideceği söylenen Şahin'e beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'de dünya evine girmişti.

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BEĞENİ YAĞDI

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaştı.
Ünlü ismin pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Hamilelik yakıştı', 'Sağlıkla gelsin inşallah' gibi yorumlar yapıldı.

OĞULLARININ İSMİ...

OĞULLARININ İSMİ...
Heyecanı günden güne büyüyen ve bir erkek bebek bekleyen çiftten Ahmet Kural, katıldığı programda oğlunun adını "Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur." sözleriyle açıklamıştı.

DOĞUM AMERİKA'DA...

DOĞUM AMERİKA'DA...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarının doğumu için Amerika'ya gidecek.
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Çağla Gizem Çelik Oyuncu
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