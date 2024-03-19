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  4. Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı

Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen aradığı aşkı buldu! Sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 10:56
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Son olarak Dokuz Oğuz dizisinde hayat verdiği 'Albay Tomris Toprak' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Yasemin Allen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Yasemin Allen bu defa sevgilisini paylaştı. Ünlü ismin sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı...

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Günler sonra ortaya çıktı! Yeni iddia... Günler sonra ortaya çıktı! Yeni iddia...


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SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yasemin Allen şimdi de yeni sevgilisi ile gündem oldu.
Aradığı aşkı sonunda bulan Yasemin Allen sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Oyuncu kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya’ya kaptırdı
İkili atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

AŞKINI İTİRAF ETTİ

AŞKINI İTİRAF ETTİ
Bir takipçisi “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Erdal Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti.
“İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz.”
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