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  4. Doja Cat alışverişe çıktı! Çarşafa sarınıp dolaştı herkes ona baktı

Doja Cat alışverişe çıktı! Çarşafa sarınıp dolaştı herkes ona baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 10:27
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Doja Cat, pazar öğleden sonra New York'ta moda tasarımcısı Guram Gvasalia ile alışveriş gezisine çıkarken dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı sadece çarşaf ve iç çamaşırıyla sokaklarda dolaştı.

Performanslarından, her giydiğine olay yaratan şarkıcı Doja Cat, New York'da streç filme sarılı şekilde gezerek geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Met Gala için hazırlık yapan şarkıcı bununla da kalmadı.


Vitrin

"Paint The Town Red" "Agora Hills" gibi hit şarkılarla dünyaya adını duyuran Doja Cat bu sefer de moda tasarımcısı Guram Gvasalia ile alışveriş gezisine çıkarken adeta giyinmeye üşendi.

Sıra dışı görünümleriyle nam salan rapçi bu sefer de New York sokaklarında beyaz bir çarşafa sarılı dolaştı.

Yalnızca iç çamaşırı giyerek üzerine çarşaf alan rapçiye bir bakan bir daha baktı.

Küpesi, topuklu ayakkabısı gayet şık olan Doja'nın bu tercihine kimse anlam veremedi. Rapçi akıllara Kanye West'in yeni eşini getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Doja Cat New York
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