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  4. Herkesin merak ettiği Kate Middleton ortaya çıktı! Sosyal medyada yeni iddia... İşte son hali

Herkesin merak ettiği Kate Middleton ortaya çıktı! Sosyal medyada yeni iddia... İşte son hali

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 09:50
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Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğu günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kate Middleton hakkında ortaya çıkan spekülasyonlar gün geçtikçe daha da çarpıcı bir hâl alırken, 'Kayıp Prenses' ortaya çıktı. Ancak yeni iddialar da gündeme geldi. İşte Kate Middleton'un son hali...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen çiftlerinden Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ocak ayında Middleton'ın bir sağlık sorunu yaşadığı, karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve uzun süre Kraliyet görevlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.

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"MUTLU VE SAĞLIKLI"

Son olarak geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına geçen Kate Middleton, bu açıklamadan sonra bir daha ortalarda görülmedi.
Galler Prensesi'nin 83 gündür 'kayıp' olması birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Kimileri Middelton'ın sağlığının açıklanandan çok daha kötü olduğunu ve bu nedenle halkın karşısına çıkmadığını iddia ederken, kimileri Prenses'in eşinden boşanacağını ve ayrılık anlaşmalarıyla meşgul olduğu iddia edildi.

Tüm bu iddiaların ışığında Kraliyet Ailesi'nin büyük bir açıklama yapmaya hazırlandığı ve BBC'ye 'tetikte beklemelerini' söylediği iddiası da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu, ancak bu bilgi resmi bir kaynaktan doğrulanmadı.

'KAYIP PRENSES' ORTAYA ÇIKTI

'KAYIP PRENSES' ORTAYA ÇIKTI

Hakkındaki spekülasyon ve komplo teorileri ile gündemden düşmeyen Kate Middleton ortaya çıktı. Kate, eşi Galler Prensi William ile birlikte Windsor’daki evlerinin bulunduğu bölgede alışveriş yaparken görüntülendi.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü iddia edildi. Kate Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtiliyor.

The Sun tarafından paylaşılan görüntülerde, Kate’in gündelik kıyafetler içinde rahat ve iyi olduğu görüldü. Ancak Middleton’ın ortaya çıkması ve paylaşılan görüntüler, sosyal medyada yeni iddiaların gündeme gelmesini sde sağladı.
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Anahtar Kelimeler:
Kate Middleton kraliyet ailesi
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