Herkesin merak ettiği Kate Middleton ortaya çıktı! Sosyal medyada yeni iddia... İşte son hali

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen çiftlerinden Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ocak ayında Middleton'ın bir sağlık sorunu yaşadığı, karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve uzun süre Kraliyet görevlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.
Tüm bu iddiaların ışığında Kraliyet Ailesi'nin büyük bir açıklama yapmaya hazırlandığı ve BBC'ye 'tetikte beklemelerini' söylediği iddiası da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu, ancak bu bilgi resmi bir kaynaktan doğrulanmadı.
Hakkındaki spekülasyon ve komplo teorileri ile gündemden düşmeyen Kate Middleton ortaya çıktı. Kate, eşi Galler Prensi William ile birlikte Windsor’daki evlerinin bulunduğu bölgede alışveriş yaparken görüntülendi.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü iddia edildi. Kate Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtiliyor.