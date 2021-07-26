Dolu ilçeleri beyaza bürüdü, sağanak sele dönüştü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’ın Hanak ve Göle ilçelerinde etkili olan dolu araziyi beyaza bürürken, ardından yaşanan sağanak köylerdeki çok sayıdaki evi su altında bıraktı.

Hanak ve Göle ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı kısa süreli etkili oldu. Arazileri beyaza bürüyen dolunun ardından iki ilçede sağanak yağış başladı. Hanak ve Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı yol ve evleri su bastı. Hanak ilçesine bağlı Sazlıçayır Köyünde dere taştı. Taşkın sonucu derenin çevresinde bulunan bazı yollarda göçük oluştu ve evleri su bastı. Göle ilçesinde ise şiddetli yağan dolu nedeniyle Kayaltı köyünde su taşkınları meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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