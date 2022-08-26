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Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

26.08.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

EDİRNE (AA) - İzinlerini tamamlayan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüşe geçmesi sınır kapılarında yoğun araç trafiği oluşturdu.

Bazı Avrupa ülkelerinde ay başında okulların açılacak olması, izinlerini tamamlayan bazı gurbetçilerin de hafta başı mesailerine yetişmek için yola çıkması sınır kapılarındaki yoğunluğu artırdı.

Hem Bulgaristan hem de Yunanistan gümrüklerinde giriş yapan her aracın aranması işlemlerin artmasına ve Türkiye tarafında kuyruklar oluşmasına neden oldu.

En çok tercih edilen Kapıkule Sınır Kapısında park alanının bulunmasıyla yoğunluk göze çarpmasa da özellikle İpsala Sınır Kapısındaki araç trafiği dikkati çekiyor.

İpsala'dan Yunanistan Kipi Sınır Kapısına çıkış yapmak isteyen araçlar çift sıra iki buçuk kilometre kuyruk oluşturdu.

Almanya'ya dönen Faruk Yılmaz, AA muhabirine, 6 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Türkiye'den ayrılmanın hüznünü ve uzun süre kuyrukta beklemenin sıkıntısı yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Yunan tarafından kaynaklanıyor. Türklerin araçlarını uzun süreli arıyorlar. Yetkililerden ricam Yunan tarafında gişelerin daha çok açılması ve bagajlarımızın didik aranmaması. En ince ayrıntıya kadar arıyorlar." dedi.

Fransa'ya dönen Ahmet Yıldırım ise sırada beklemenin yorucu olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın uygulamalarına tepki gösteren Yıldırım, "Karşı tarafa geçen arkadaşlarımız araçların uzun süre arandığını söyledi. Yunanistan tarafından bekletildiğimizi söyledi arkadaşlarımız. Uzun süre sırada beklemek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Ersan da Yunan gümrüğünde yoğun kontroller nedeniyle sıranın Türk tarafında uzadığını kaydetti.

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

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Araç gurbetçi dönüş kapıkule kuyruk sınır

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