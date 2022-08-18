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Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

18.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Eşen köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Kastamonu ölü yaralı

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