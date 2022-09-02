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Dries Mertens'in sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

02.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezona kadrosuna kattığı 8 isimle start veren Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Sarı-Kırmızılı ekip özellikle Dries Mertens ile taraftarını oldukça heyecanlandırırken, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı yıldızın sözleşmesindeki bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar yaptığı transferlerle adınan en çok söz ettiren ekiplerin başında gelirken, özellikle Lucas Torreira ve Dries Mertens isimleriyle çok konuşulmuştu.

TARAFTARI MEST ETTİ!

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Şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan Okan Buruk'un öğrencileri, 7 puan toplamayı başarırken Napoli'den kadroya katılan Dries Mertens ilk 11'de forma giydiği ilk mücadeledeki performansıyla taraftarları mest etmişti. Napoli kariyeri boyunca 387 maçta forma giyen Mertens, 148 gol 90'da asiste imza atmıştı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ GİZLİ MADDE...

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Galatasaray'ın bedelsiz olarak 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun sözleşmesindeki gizli madde de ortaya çıktı. Buna göre; Galatasaray'da 3 haftadır top koşturan Belçikalı, Sarı-Kırmızılı formayla 25 maçta forma giyerde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

GARANTİ ÜCRET SABİT

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35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi uzasa daha 2.9 milyon Euro olan garanti ücretinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

DRIES MERTENS FOTOĞRAFLARI

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