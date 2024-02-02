Dubai'ye tatile giden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel dantelli eteğiyle büyüledi! "Volkan'a saygımdan bakmadım"

Zeynep Sever Demirel, hem güzelliği hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.
Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen Zeynep Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sever, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 549 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.
Dubai'ye tatile giden ünlü isim siyah dantelli eteğiyle adeta göz kamaştırdı. Sever, paylaşımına "Seçemedim habibi" notunu düştü.
Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. "Volkan'a saygımdan bakmadım", "Volkan abi beğensek sorun çıkar mı?", "Ya yenge kameranın önünde peri tozu mu var?" gibi yorumlar yapıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’le evli olan 2 çocuk annesi Zeynep Sever, eşiyle çok zıt iki karaktere sahip olduklarını belirtmişti.