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Dubai'ye tatile giden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel dantelli eteğiyle büyüledi! "Volkan'a saygımdan bakmadım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel Dubai'ye tatile gitti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Zeynep Sever Demirel, hem güzelliği hem de iddialı sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.

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DUBAİ POZLARI GÜNDEM OLDU

Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen Zeynep Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sever, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 549 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Dubai'ye tatile giden ünlü isim siyah dantelli eteğiyle adeta göz kamaştırdı. Sever, paylaşımına "Seçemedim habibi" notunu düştü.

Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. "Volkan'a saygımdan bakmadım", "Volkan abi beğensek sorun çıkar mı?", "Ya yenge kameranın önünde peri tozu mu var?" gibi yorumlar yapıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’le evli olan 2 çocuk annesi Zeynep Sever, eşiyle çok zıt iki karaktere sahip olduklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever Demirel sosyal medya
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