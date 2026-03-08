SPOR

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı

Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbi, Türkiye’nin yanı sıra dış basında da geniş yankı uyandırdı. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılıların galibiyeti kadar Leroy Sane’nin performansı da öne çıktı; Alman yıldız birçok yabancı medya kuruluşunda maçın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösterildi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de oynanan dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, mücadele yalnızca Türkiye’de değil Avrupa basınında da geniş yer buldu. Sarı-kırmızılıların deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası birçok yabancı medya kuruluşu derbinin atmosferini ve maçın kritik anlarını sayfalarına taşıdı.

Özellikle Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Leroy Sane performansıyla dış basının dikkatini çekti. Alman futbolcunun derbi boyunca hücum hattına getirdiği hareketlilik ve oyuna yaptığı katkı, yorumlarda öne çıkarılan başlıca başlıklar arasında yer aldı.

İŞTE O BAŞLIKLAR

"LEROY SANE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı G1

SPORT: Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi zaferinde asist yaptı ve ardından kırmızı kart gördü "İstanbul derbisinde milli oyuncu Leroy Sane, tüm dikkatleri üzerine çekti. 60. dakikada Sane, top sürerken rakibi Rıdvan Yılmaz'ın aşil tendonuna talihsiz bir şekilde çarptı ve kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısında, 30 yaşındaki oyuncu çok geç bir müdahalede bulunarak Beşiktaşlı bir oyuncunun ayak bileğine vurdu. Ancak rakiplerinin büyük tepkisine neden olan bu durum, oyuncunun sadece sarı kart görmesine yol açtı."

"DERBİ ZAFERİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI"

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı G2

MERKUR: Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, derbi zaferinde büyük yankı uyandırdı  "Kristjan Asllani ile girdiği mücadelede Sane geç kaldı ve Beşiktaşlı oyuncunun ayak bileğine kramponlarıyla vurdu. Ev sahibi taraftarlar kırmızı kart istedi, ancak Alman milli oyuncu sadece sarı kart gördü. Rıdvan Yılmaz'ı çalımlamaya çalışırken, ne yazık ki aşil tendonuna çarptı. Hakem Ozan Ergün'ün ona doğrudan kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu. Zaten sahada olmaması gereken bir anda mı?"

"BEŞİKTAŞ, SANE OLAYI NEDENİYLE ÇOK ÖFKELİ"

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı G3

BILD: Beşiktaş, Sane olayı nedeniyle çok öfkeli  "Sane, maçın başlarında da dikkatleri üzerine çekti. 28. dakikada eski Bayern yıldızı, rakibi Kristjan Asllani'nin ayak bileğine kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu. Sane bu olaydan sadece sarı kartla kurtuldu. Beşiktaş, X hesabından yaptığı öfkeli bir paylaşımla duruma tepki gösterdi. Sane'nin faulünü gösteren bir videonun yanında, hesap yöneticisi şu soruyu sordu: "Daha ne olması gerekiyor???" İstenen kırmızı kart nihayet 62. dakikada geldi."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI" T- ONLINE:

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı G4

Leroy Sane kırmızı kart gördü  "Leroy Sane, kulübü Galatasaray İstanbul'un derbi zaferinde iki kat ilgi odağı oldu. Bir zaferin ardından bir de hayal kırıklığı yaşadı.

"HYEON-GYU OH İLK YENİLGİSİNİ TATTI" THE CHOSUN:

Dünya Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuştu! Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı G5

 "Oh Hyeon-gyu'nun Beşiktaş'ı 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi" "Forvet oyuncusu İstanbul derbisinde sessiz kaldı, Galatasaray 1-0'lık galibiyeti elde etti. 25 yaşındaki Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş'a katıldığından beri ilk yenilgisini tattı."

