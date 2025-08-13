Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta 2-1'lik skorla mağlup olurken rövanş mücadelesinde 5-2 mağlup ederek play-off'a yükselmiş ve yoluna devam eden taraf olmayı başarmıştı.

Sarı-Lacivertliler'in bu toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin bu galibiyeti dış başında ses getirdi.

İŞTE O MANŞETLER...