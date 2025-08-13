Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta 2-1'lik skorla mağlup olurken rövanş mücadelesinde 5-2 mağlup ederek play-off'a yükselmiş ve yoluna devam eden taraf olmayı başarmıştı.
Sarı-Lacivertliler'in bu toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin bu galibiyeti dış başında ses getirdi.
Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)
Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)
İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)
Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)
Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)
