Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesinde aldığı 5-2'lik galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta 2-1'lik skorla mağlup olurken rövanş mücadelesinde 5-2 mağlup ederek play-off'a yükselmiş ve yoluna devam eden taraf olmayı başarmıştı.

Sarı-Lacivertliler'in bu toplam skorda 6-4 eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin bu galibiyeti dış başında ses getirdi.

İŞTE O MANŞETLER...
Canlı Skor

"MOURINHO'NUN TAKIMI GERİ DÖNDÜ" 

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler G1

Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü ve Feyenoord'u ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi dışına yolladı. (The Standard)

"FEYENOORD'UN HAYALLERİNİ BİTİRDİ" 

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler G2

Mourinho'nun Fenrbahçe'si, Feyenoord'un Avrupa hayallerini 5'likle bitirdi. (The West Australian)

"FENERBAHÇE'YE DİRENEMEDİLER" 

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler G3

İlk maçtaki 2-1'lik avantajla İstanbul'a giden Feyenoord, maçta öne geçmesine rağmen Mourinho'nun Fenerbahçe'sine direnemedi ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı. (NL Times)

"FENERBAHÇE 'DEVAM' DEDİ" 

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler G4

Çılgın galip Mourinho! Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline 'Devam' dedi. (AS)

"FENER, FEYENOORD'A KAPIYI GÖSTERDİ" 

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! 5 gollü galibiyet Avrupa'da şaşkınlık yarattı: Feyenoord'a kapıyı gösterdiler G5

Mourinho'nun Fener'i Feyenoord'a kapıyı gösterdi. Türkler şimdi Benfica'yla kapışacak. (La Gazzetta dello Sport)

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika benfica fenerbahçe mourinho şampiyonlar ligi
