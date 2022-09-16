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DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNALİ CANLI İZLE! Taha Akgül finalde: Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Güreş Şampiyonası Finali canlı olarak ekrana gelecek. Bilindiği üzere serbest stil 125 kiloda ilk turu geçen Taha Akgül, sonrasında Macaristan temsilcisi Daniel Ligeti'yi 4-0, Kanadalı güreşçi Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 yendi. Taha Akgül, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan organizasyonda Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile kozlarını paylaşacak. 'Dünya Güreş Şampiyonası canlı izle' internette araştırılıyor. Peki Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta?

Dünya Güreş Şampiyonası Finali için geri sayım sürüyor. Birçok vatandaş arama motorlarında 'Dünya Güreş Şampiyonası canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Taha Akgül bugün Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Taha Akgül'ün final maçı ile ilgili bilgiler...

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taha Akgül final maçı bugün oynanacak. Taha Akgül finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.
Dünya Güreş Şampiyonası bu akşam saat 17:55'te TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

TAHA AKGÜL KİMDİR?
Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda mücadele etmektedir. Başarılı sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitirmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akgül, 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu geçti. Ardından Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
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