DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI FİNALİ CANLI İZLE! Taha Akgül finalde: Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Güreş Şampiyonası Finali için geri sayım sürüyor. Birçok vatandaş arama motorlarında 'Dünya Güreş Şampiyonası canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Taha Akgül bugün Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Taha Akgül'ün final maçı ile ilgili bilgiler...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akgül, 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.



Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu geçti. Ardından Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.