Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Juventus’a normal süresi 3-0 biten maçta uzatmalarda attığı 2 golle 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2’lik avantajın sayesinde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, unutulmaz bir direnişe imza atarken bu direniş dünya basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi"
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tarih yazdı. İlk maçta elde edilen 5-2’lik avantajın rövanşında deplasmanda Juventus’a konuk olan sarı-kırmızılılar, 90 dakikada rakibi karşısında 3-0 geriye düşerken büyük bir şok yaşadı. Ancak pes etmeyen temsilcimiz, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Bu sonuç sonrası Torino ekibi adeta yıkılırken dev mücadele tüm dünyada da geniş yer buldu.

İŞTE O MANŞETLER...

"TORİNO'DA İŞKENCE" (İTALYA)

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi" G1

La Gazzetta dello Sport: "10 kişilik Juve imkansızı başardı, 3-0’ı buldu ama Osimhen ve Barış Alper’in hançer darbelerine engel olamadı. Juve elendi ama Allianz Stadı uzun süre sonra böylesine bir ruh gördü." yorumunu yaptı.

"SİYAH-BEYAZLI MUCİZE YARIM KALDI" (İTALYA)

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi" G2

Corriere dello Sport: "Siyah-Beyazlı Mucize Yarım Kaldı." Juventus’un eksik kalmasına rağmen gösterdiği direnci öven gazete, Galatasaray’ın "Avrupa genetiğinin" en kritik anda devreye girdiğini vurguladı.

"ŞAMPİYONLARL LİGİ KLASİĞİ" (İNGİLTERE)

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi" G3

The Guardian: "Şampiyonlar Ligi Klasiği: 10 Kişilik Juventus’un Geri Dönüşünü Galatasaray’ın Uzatma Golleri Bitirdi." Gazete, maçın taktiksel bir savaştan ziyade bir duygu seline dönüştüğünü belirtti.

"OSIMHEN SUSTURDU" (İNGİLTERE)

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi" G4

BBC Sport: Nijeryalı golcünün 105+1’deki golünün Juventus’un tüm momentumunu öldürdüğünü, Barış Alper’in 119’daki bitirici vuruşunun ise İtalyanları sessizliğe gömdüğünü yazdı.

"PES ETMEDİLER" (İSPANYA)

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi" G5

Marca: "Galatasaray Ölümü Gördü Ama Pes Etmedi." Haberde, "3-0 geriye düşen bir takımın uzatmalarda reaksiyon vermesi sadece büyük kulüplerin işidir. Galatasaray, 2013'teki Juventus zaferine benzer bir destanı bu kez Torino'da yazdı." ifadeleri kullanıldı.

