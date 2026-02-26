Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler yanıyor "Mucize yarım kaldı: Torino'da Türk işkencesi"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tarih yazdı. İlk maçta elde edilen 5-2’lik avantajın rövanşında deplasmanda Juventus’a konuk olan sarı-kırmızılılar, 90 dakikada rakibi karşısında 3-0 geriye düşerken büyük bir şok yaşadı. Ancak pes etmeyen temsilcimiz, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Bu sonuç sonrası Torino ekibi adeta yıkılırken dev mücadele tüm dünyada da geniş yer buldu.

