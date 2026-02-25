''Eyüpsultan’da 150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Burak Özçivit'ten açıklama geldi

Son olarak “Kuruluş Osman” adlı dizide başrol oynayan Burak Özçivit, şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul'un En Güzel Kızı”yla adından söz ettiriyor.

Kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşan 41 yaşındaki ünlü oyuncu, İstanbul'da yeni bir yatırım yaptığı iddiasıyla gündeme geldi.

'30 DAİRE ALDI' İDDİASI

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Özçivit'in Eyüpsultan'da toplu bir alım gerçekleştirdiği ve toplam 150 milyon TL ödeyerek 30 daire aldığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Hakkında çıkan haberler sonrası gündem olan ve çok sayıda yoruma mağruz kalan Burak Özçivit'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.