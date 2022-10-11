Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'ndan dünyaya destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Aydın Doğan Vakfı'nın iş birliğiyle 8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı "Kız çocukları dünyayı değiştiriyor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansta, "Genç kızların ve kadınların kendi geleceklerini inşa etmeleri için onlarla birlikte çalışalım" çağrısı yapıldı.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'nda, ulusal ve uluslararası ölçekte üstün başarılara imza atmış kadınların, sosyal etki sahibi kişiler ve aktivistlerin, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen statükoya meydan okuyan genç kızlar ve kadınların hikayeleri paylaşıldı.

Etkinlikte, kız çocuklarının güçlenmesine yatırım yapmanın daha iyi bir geleceğin kapılarını açacağı vurgulandı.

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı'nın iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmesinin önündeki engellere dikkati çekmeyi amaçlayan konferansta, kız çocuklarının güçlenmesine yatırım yapmanın, onların sağlığı, hakları ve esenliğine öncelik vermenin, toplumların ilerlemesi için çarpan etkisi yarattığına dikkat çekildi. Konferanstan tüm dünyaya, kız çocuklarının rolüne yönelik daha fazla ilgi, yatırım ve eylem çağrısı yapıldı.

- "Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız her günün bedelini hepimiz öderiz"

Konferansın açılışında konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Dünyada 15-19 yaş arasındaki her 4 kızdan 1'i işsiz ve eğitime erişemiyor. Bugün 130 milyon kız çocuğu okula gitmiyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği pandemiden önce de yaygın bir adaletsizlik iken, pandeminin olumsuz etkileriyle birlikte bu adaletsizlik katlanarak büyüdü. Pandeminin ardından, 11 milyon kız çocuğunun daha okula dönemeyebileceği tahmin ediliyor.

Hayata eşit fırsatlarla başlamasalar bile, ilerleyen evrede kendilerine eşit fırsatlar sunulması; kızların, kadınların ve hatta erkeklerin, dünyadaki herkesin hayatını iyileştirme fırsatını bize verebilir. Dünyanın her yerindeki kızlar haklarını savunuyor ve destek çağrısında bulunuyor. Onların sesine kulak vermeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız her günün bedelini hepimiz öderiz."

- "Kız çocuklarına inanalım ve önündeki engelleri kaldıralım"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ise konuşmasında kız çocuklarına inanmanın önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyamızda ergen yaşta 600 milyon kız çocuğu yaşıyor ve onlar, tarihte bugüne kadar görülen en büyük kadın liderler neslini oluşturacaklar. Ancak bir şartla: Onları doğru fırsatlarla buluşturur ve doğru becerilerle donatırsak. Kız çocuklarının ilerlemesi ve kendi topluluklarına katkıda bulunabilmesi için, bu Kız Çocukları Günü'nde de hükümetleri, paydaşlarımızı, toplulukları ve aileleri kız çocuklarına inanmaya ve onların önündeki engelleri kaldırmak için birlik olmaya davet ediyoruz."

- "Şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir dünya hedefliyoruz"

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova şiddet ve ayrımcılıktan uzak, bir dünya hedeflediklerine vurgu yaparak, "Bu sene Dünya Kız Çocukları Günü’nde, kız çocuklarının lider konumda oldukları, hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün tanındığı, haklarının farkında oldukları ve haklarından yararlandıkları, şiddet ve ayrımcılıktan uzak, toplumların ve toplulukların eşit birer üyesi olarak kabul edildikleri bir dünya hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varbanova cesur adımlar atılması, kız çocukları ve genç kadınların liderliği ve karar alma süreçlerine tam katılımının sağlanmasıyla söz konusu hedefin başarılabileceğini kaydetti.

- "Kadınlar ve kız çocuklarına bedensel özerkliklerini verin"

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ise kız çocuklarının dünyayı değiştirmesine yardımcı olmanın anahtarının bedensel özerklik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bedensel özerklik güç ve araçlarla ilgilidir; seçim şansı ve onurlu bir yaşam hakkıyla ilgilidir. Bedensel özerklik, cinsiyet eşitliğinin temelidir ve her şeyden önce, temel bir haktır. Kadınlar ve kız çocukları, şiddet, ayrımcılık ve zorlama olmaksızın kendi bedenleri hakkında karar verebilmelerini sağlayan bilgi, hizmet ve araçlara sahip olduklarında, kendi kaderlerini çizebilir ve tam potansiyellerini keşfedebilirler. Toplumlar, kadınlar ve kız çocukları bedensel özerkliklerini kullanma yetkisine sahip olduklarında gelişir."

- "Kızların kendi yollarını çizebilmelerini sağladığımız zaman doğru yoldayız"

Öte yandan, konferansta, aralarında ulusal ve uluslararası ölçekte üstün başarılara imza atmış kadınlar, sosyal etki sahibi kişiler ve aktivistlerin de bulunduğu konuşmacılar, toplumsal cinsiyet engellerini aşma ve değişimi yönlendirme yolunda kız çocuklarının ve kadınların kabiliyet ve başarılarından örnekler sundu.

İnsan hakları avukatı, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, üreme hakları ve çocuk işçiliği alanında çalışmalar gerçekleştiren İlayda Eskitaşçıoğlu, konferansta yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarının potansiyeline inanmamız, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Fakat mutlaka anne olacaklarını, bizim düşlediğimiz gelecek için çocuklar yetiştireceklerini beklemeden, dünyayı kurtarma görevini omuzlarına yüklemeden. Kendi kararlarını verebilmelerini, kendi yollarını çizebilmelerini sağladığımız zaman doğru yoldayız demektir."

Konferansın moderatörlüğünü üstlenen Yekta Kopan'ın "Spor Alanındaki Kadınlarla İlham Verici Konuşmalar" yaptığı bölümde ise serbest güreşte iki kez Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Yasemin Adar söz aldı.

Başarısında en büyük katkıyı hayallerinin yaptığını belirten Adar, "Hayal kurmaktan asla vazgeçmem." dedi.

Fenerbahçe Kadın Futbol takımının Teknik Direktörü Jessica Lynne O'Rourke Çarmıklı da düşüncelerini, "Her kızın dünyayı değiştirme gücü vardır. Sadece gücünüzü, destek ekibinizi ve devam etmek için cesaretinizi bulmanız gerekir. Bunların hepsini futbolda buldum." şeklinde ifade etti.

Konferansın son bölümünde sahneye, UNICEF Türkiye çocuk hakları savunucusu da olan sanatçı Hadise geldi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece kız çocuklarını değil toplumdaki herkesi yaşamda geride bıraktığına dikkati çeken Hadise, "Buna izin vermeyelim. Birlikte, toplumsal cinsiyet klişelerini kırabilir, kız çocuklarının hayatta olmak istedikleri kişilere dönüşmelerine ve gelişmelerine destek olabiliriz." ifadesini kullandı.

Konferansa katılan "Eşitlik İçin Gençlik" ekibi, kız çocuklarının güçlenmesine ve her alanda etkin katılımlarına katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları bildirgeyi konferans katılımcılarıyla paylaştı. Türkiye'de kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi, hayata katılımlarını sağlamak üzere önerilerini sunan gençler, "Güçlüyüm, inançlıyım, öncüyüm, değerliyim, cesurum, yalnız değilim" diyerek bildirgeyi tamamladı ve katılımcılardan büyük alkış topladı.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ile devam eden konferans, tüm salonun eşlik ettiği şarkılar ve renkli görüntülerle sona erdi.