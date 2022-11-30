SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası'na ''Sahte Neymar'' damga vurdu! Canını zor kurtardı, stadyumdan ayrıldı...

Dünya Kupası'na ''Sahte Neymar'' damga vurdu! Canını zor kurtardı, stadyumdan ayrıldı...

30.11.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na ''Sahte Neymar' damga vurdu. Brezilya-İsviçre maçında sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan yıldız oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Maçın oynandığı esnada ilginç bir olay yaşandı. Tribünlerde binlerce kişi Neymar zannettikleri kişiyle fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. ''Sahte Neymar'' o anlarda canını zor kurtardı. Güvenlik güçlerinin yardımıyla tribünden çıkış yapan taraftar, bazılarıyla da fotoğraf çektirdi.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Brezilya-İsviçre maçında tribünde Neymar görüldü... Taraftarların gerçek Neymar sandığı kişinin sahte olduğu anlaşılınca o anlar sosyal medyada viral oldu. Maçın o anlarını karıştıran ''Sahte Neymar'', taraftarların karşılaşmayı izlemeyi bırakıp kendine odaklanmasına sebep oldu.

CANINI ZOR KURTARDI

Karşılaşmanın oynandığı sırada tribün bir anda karıştı. Kendisini Neymar'a benzeten taraftarlar büyük bir izdihama neden oldu. Canını zor kurtaran taraftar, bazı kişilerle fotoğraf çektirip güvenlik güçlerinin yardımıyla stadyumdan ayrıldı.

SAHNE NEYMAR'IN O ANLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Neymar Brezilya dünya kupası At kata maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Ronaldo için kulüpten açıklama! Galatasaray...

Ronaldo için kulüpten açıklama! Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.