Dünya Kupası'na ''Sahte Neymar'' damga vurdu! Canını zor kurtardı, stadyumdan ayrıldı...

Brezilya-İsviçre maçında tribünde Neymar görüldü... Taraftarların gerçek Neymar sandığı kişinin sahte olduğu anlaşılınca o anlar sosyal medyada viral oldu. Maçın o anlarını karıştıran ''Sahte Neymar'', taraftarların karşılaşmayı izlemeyi bırakıp kendine odaklanmasına sebep oldu.

CANINI ZOR KURTARDI

Karşılaşmanın oynandığı sırada tribün bir anda karıştı. Kendisini Neymar'a benzeten taraftarlar büyük bir izdihama neden oldu. Canını zor kurtaran taraftar, bazı kişilerle fotoğraf çektirip güvenlik güçlerinin yardımıyla stadyumdan ayrıldı.