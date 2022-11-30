Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt! Instagram hesabından paylaştı...

Sırbistan Milli Takımı kampında futbolcuların, birbirlerini eşleriyle aldattığı iddia edilmişti. Bu olay üstüne Jovic ile Gudelj'in soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği ve süresiz olarak kadro dışı kaldıkları yazılmıştı. Jovic'ten bu iddialara jet hızıyla yanıt geldi.
Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.
Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic olduğu ortaya çıkmıştı.
Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic, Instagram hesabından kavga ettiği iddia edilen Gudelj ile fotoğrafını paylaştı ve üstüne "Bir sonraki maça hazırız" ibaresi ekledi. Fotoğrafta birbirlerine yumruklarını gösteren ikilinin, çıkan haberlerle dalga geçtiği görüldü.