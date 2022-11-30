Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt! Instagram hesabından paylaştı...

Sırbistan Milli Takımı kampında futbolcuların, birbirlerini eşleriyle aldattığı iddia edilmişti. Bu olay üstüne Jovic ile Gudelj'in soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği ve süresiz olarak kadro dışı kaldıkları yazılmıştı. Jovic'ten bu iddialara jet hızıyla yanıt geldi.