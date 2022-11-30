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Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt! Instagram hesabından paylaştı...

30.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan Milli Takımı'nda çıkan skandal iddiaya olayın kahramanlarından fotoğraflı yanıt geldi... Milli Takım kampında Vlahovic'in yedek kaleci Rajkovic'in eşiyle, Gudelj'in ise Luka Jovic'in eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti. Hatta bu olayın ardından Gudelj ile Jovic’in kavga ettiği yazılmıştı. Olayın kahramanı Jovic'ten, çıkan iddialarla dalga geçercesine fotoğraflı bir yanıt geldi.

Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Sırbistan Milli Takımı kampında futbolcuların, birbirlerini eşleriyle aldattığı iddia edilmişti. Bu olay üstüne Jovic ile Gudelj'in soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği ve süresiz olarak kadro dışı kaldıkları yazılmıştı. Jovic'ten bu iddialara jet hızıyla yanıt geldi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.

ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic olduğu ortaya çıkmıştı.

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRIZ"

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRIZ"

Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic, Instagram hesabından kavga ettiği iddia edilen Gudelj ile fotoğrafını paylaştı ve üstüne "Bir sonraki maça hazırız" ibaresi ekledi. Fotoğrafta birbirlerine yumruklarını gösteren ikilinin, çıkan haberlerle dalga geçtiği görüldü.

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