Dünya Kupası'nda yıldızlaşmıştı! Enner Valencia'nın menajeri Fenerbahçe'den neler istedi neler... Ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası açılış mücadelesinde ev sahibi Katar'a karşı oynanan karşılaşmada yıldızlaşırken, 2 gol kaydetmiş ve takımını sırtlamıştı.
Yalnızca attığı gollerle değil iyi oyunuyla dikkat çekerken karşılaşmanın ilk yarısında dizine darbe almış sahada gördüğü tedavinin ardından oyuna devam etse de yerini 77. dakikada Jose Cifuentes'e bırakmıştı.
Bu performansıyla henüz Dünya Kupası'nda çıktığı ilk mücadelede birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başaran Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas'ın açılış mücadelesi öncesinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle oyuncusunun sözleşmesi hakkında bir dizi görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Gerçekleştirilen görüşmede taraflar mutabakat sağlayamazken, Fenerbahçe cephesi menajer Vargas'ın talep ettiği miktarı çok bulurken, beklenmedik bir karşılık aldı.
Ünlü menajer Sarı-Lacivertli kurmayların önüne gündemde olan Moussa Dembele ve Alfredo Morelos dedikodularını koyarken. “Onlara veriyorsanız, Enner’e de verebilirsiniz” çıkışında bulundu.
Ekvador’da yayımlanan Studio Futbol programında gazeteci José Alberto Molestina’a da konuşan menajer. "İyi günde ve kötü günde ona her zaman eşlik eden Enner ve ailesi için çok mutluyum. Bir hazırlık maçında kaçırılan penaltı nedeniyle birçok taraftar Enner'a karşı karalama kampanyası başlattı. Sadece dostluk maçlarında gol attığını bile söylediler. 2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum." diyerek oyuncusunu savundu.