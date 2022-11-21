Dünya Kupası'nda yıldızlaşmıştı! Enner Valencia'nın menajeri Fenerbahçe'den neler istedi neler... Ayrılacak mı?

Ekvador’da yayımlanan Studio Futbol programında gazeteci José Alberto Molestina’a da konuşan menajer. "İyi günde ve kötü günde ona her zaman eşlik eden Enner ve ailesi için çok mutluyum. Bir hazırlık maçında kaçırılan penaltı nedeniyle birçok taraftar Enner'a karşı karalama kampanyası başlattı. Sadece dostluk maçlarında gol attığını bile söylediler. 2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum." diyerek oyuncusunu savundu.