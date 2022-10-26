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Dünya Kupası'nı kaçırabilir! Manchester United'ın Fransız yıldızı Raphael Varane'a sakatlık şoku...

26.10.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız savunma oyuncusu Raphael Varane, sakatlık şoku yaşadı. Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçında sakatlanarak kenara gelen 29 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya... Kulübün teknik direktörü Erik ten Hag, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sakatlanan Fransız oyuncu Raphael Varane'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu söyledi.

RAPHAEL VARANE, DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

ERIK TEN HAG AÇIKLADI

ERIK TEN HAG AÇIKLADI
Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında Moldova temsilcisi Sheriff ile yapacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, Varane'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

CHELSEA MAÇINDA SAKATLANDI

CHELSEA MAÇINDA SAKATLANDI
29 yaşındaki savunma oyuncusu, Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

"DÜNYA KUPASI ÖNCESİNİ KAPATTI"

"DÜNYA KUPASI ÖNCESİNİ KAPATTI"
Oyuncusunun Sheriff karşılaşmasında kadroda yer almayacağını belirten Hag, "Varane, Dünya Kupası öncesinde Manchester United formasını kesinlikle giyemeyecek. Dünya Kupası'na katılım durumu ise tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDAKİ PERFORMANSI

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDAKİ PERFORMANSI
Fransa Milli Takımı'nda 87 karşılaşmada 5 gole imza atan Varane, Manchester United'da ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.

VARANE'IN SAKATLIK SONRASINDA YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ

VARANE'IN SAKATLIK SONRASINDA YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ
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