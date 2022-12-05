Dünya Kupası'nın yıldızı olmuştu, Fenerbahçe harekete geçti! İşte Enner Valencia'nın yeni sözleşmesi

Dünya Kupası'nın açılış golünü atan ve Ekvador formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertrliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Tüm dünyanın takip ettiği Dünya Kupası organizasyonundaki başarılı performansıyla birçok kulübü peşine takan golcü oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Valencia'da mutlu sona ulaştı.
Birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Enner Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.
33 yaşındaki Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.
Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.