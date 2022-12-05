Dünya Kupası'nın yıldızı olmuştu, Fenerbahçe harekete geçti! İşte Enner Valencia'nın yeni sözleşmesi

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

33 yaşındaki Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.