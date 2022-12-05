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Dünya Kupası'nın yıldızı olmuştu, Fenerbahçe harekete geçti! İşte Enner Valencia'nın yeni sözleşmesi

05.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 2020 yılından Tigres'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Katar'daki oyunuyla tüm dikkatleri çeken Valencia için harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar, mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nın açılış golünü atan ve Ekvador formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Sarı-Lacivertrliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tüm dünyanın takip ettiği Dünya Kupası organizasyonundaki başarılı performansıyla birçok kulübü peşine takan golcü oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Valencia'da mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

ANLAŞMA SAĞLANDI

Birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

ÜCRETİ SABİT

ÜCRETİ SABİT

Enner Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

33 yaşındaki Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

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