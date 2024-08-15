Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsü uyarısı sonrası Yusuf Güney'in aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

MYNET-Dünya Sağlık Örgütü, son aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

DSÖ'nün endişelendiren bu kararının ardından, son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney'in iki ay önce yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'3-4 AY İÇERİSİNDE VİRÜS GELİYOR'

Eser Yenenler'in programına konuk olan Yusuf Güney; "yakında 3-4 ay içerisinde bir virüs daha geliyor. Kuş gribine benzer bir grip geliyor. Hayvansal gıdalardan bulaşacak' demişti.

'SEN BUNLARI NEREDEN BİLİYORSUN?'

Eser Yenenler ise Güney'e 'sen bunları nereden biliyorsun?' diye sormuştu. Güney ise 'öğreniyoruz bir yerlerden işte' diyerek yanıt vermişti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar sosyal medyada gündem olurken 'artık inanacağım', 'bu adam ciddi zeki biri', 'haksızlık etmişiz adama', 'Ben Yusuf Güney'e inanmaya başladım artık' gibi yorumlar yapıldı.