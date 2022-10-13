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Dünya şampiyonu kick boksçu Cemren Temizel, Rize'de coşkuyla karşılandı

13.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Cemren Temizel: "(İtalya'da) Orada İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum, çok duygulandım"

RİZE (AA) - İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda altın madalya kazanan Cemren Temizel, memleketi Rize'de coşkuyla karşılandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cemren Temizel'e, ailesi, antrenörleri ve arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu.

Cemren Temizel, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu ödülü getirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Duygularının tarifsiz olduğunu vurgulayan Cemren, "O duyguları anlatamam. Kelimelere sığmaz. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum, çok duygulandım." dedi.

Antrenörü Ahmet Cebir ise Cemren'in dünyada yenemeyeceği rakibi olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı duygular vardır, o duygular anlatılmaz. Sadece yaşanır. Sporcu olmak bana nasip olmadı ama antrenör olarak milli takımlarda görev aldım. Orada İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmek çok gurur vericiydi. Bayrağımızı göklere dikmek. Gerçekten anlatılmaz bir şey. Kürsüye çıkan sporcunun ambiyansı daha farklı oluyor. Antrenör olarak o duyguları yaşıyorsak sporcunun o anki duyguları kelimelere sığmaz."

Kick boksta ilk kez Rize'den şampiyon çıktığına dikkati çeken Cebir, "Cemren karakter olarak çok iyi bir insan. Kişiliği ve karakteri olsun takdire şayan birisi. Cemren iyi bir sporcu. Cemren bugüne kadar hiçbir maçını kaybetmiyor. İlk maçından dünya şampiyonluğuna kadar hiçbir maçı kaybetmedi. Kariyerine şampiyonlukla başladı ve şampiyonlukla devam eder inşallah. Çok zor bir süreç oldu. Her gün antrenman yapıyordu. Çok zordu ama şükürler olsun, bunların karşılığını fazlasıyla aldık." diye konuştu.

Milli sporcu, havalimanındaki karşılama programının ardından Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Dünya şampiyonu kick boksçu Cemren Temizel, Rize'de coşkuyla karşılandı

- Milli sporcu Cemren Temizel: "(İtalya'da) Orada İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum, çok duygulandım"

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu Kick Bokscu Cemren Temizel, memleketinde coşkuyla karşılandı

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Rize Kick Boks dünya şampiyonu

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