Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı:

SİVAS (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı.

Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. kez dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül için Sivas'ta karşılama programı düzenlendi.

Akgül'ü kente getiren otobüs, Sivas-Ankara kara yolu kent girişinde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Burada kendisine çiçek takdim edilen Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünya şampiyonluğundan sonra memleketime ilk kez geldim. Gelenek haline getirdik, bu yıl içerisinde 9. kez Avrupa şampiyonluğu ve 3. kez dünya şampiyonluğunu kazandım. Dünya şampiyonluğu getirmeyeli 7 yıl olmuştu. 7 yıl sonra yeniden memleketime dünya şampiyonluğu ve altın kemer getirmek nasip oldu. Burada doğup büyüdüm, Sivas'ın bendeki yeri ayrıdır. Sivas'ın bende emeği çoktur. Burada Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştim. O nedenle ben burayı hiç unutamam. Hocalarım, abilerim, ailem, her şeyim burada. Mahallemi, okuduğum okulu gezmek beni çok mutlu ediyor."

Akgül, kendisinden dünya şampiyonluğu beklemeyenlere inat çok çalışarak onları hayal kırıklığına uğrattığına dikkati çekerek, "Altın madalya aldım. İyi çalıştım ve inandım. Bu sene gerçekten çok çalıştım. Bazı sıkıntılar yaşadım. Onlara inat daha çok çalıştım. Onların sayesinde daha çok çalışıyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olup bizi seven insanlara armağan edip, 84 milyon insanımızla birlikte kutlayacağız." dedi.

2024 Olimpiyatları'na da değinen Akgül, "Olimpiyat şampiyonluğu artık bizim için son nokta. Oradan sonra spor kariyerimi sonlandırmayı düşünüyorum. İnşallah altınla zirvede nokta koymak nasip olur. Sonrasında önümüze bakacağız. Zaten Ankara'dayım, spor müşavirliği görevimiz devam ediyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise milli güreşçi ile gurur duyduklarını dile getirerek, 2024 olimpiyatlarında da altın madalya kazanacağından emin olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından sevenleriyle fotoğraf çektiren Akgül, tekrar otobüs binerek Türk bayrağı taşıyan gençlerin oluşturduğu kortej ile şehir turu yaptı.

Taha Akgül, daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas halayına katıldı.