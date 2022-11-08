Dünya şampiyonu stoper, Beşiktaş yolunda! Jerome Boateng atağı...

Valerien Ismael ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah - beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında savunmada problemleri olduğunu ifade etmişti. Güneş'in konuşması sonrasında yönetim harekat başlattı...
Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Jerome Boateng için operasyon başlattı.
Sabah Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldızın devre arasında uygun bir maliyetle takıma katılabilecek olması nedeniyle transferi gerçekleştirmek istiyor.
Oyuncunun form durumu için araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın Almanya Milli Takımı forması ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olan yıldız isim için ısrarcı olacağı belirtildi.
Jerome Boateng, bu sezon Lyon formasıyla 4 resmi maça çıktı.