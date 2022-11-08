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Dünya şampiyonu stoper, Beşiktaş yolunda! Jerome Boateng atağı...

08.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 22 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş, 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından savunmada problem olduğunu dile getirmişti. Güneş'in basın toplantısının ardından Beşiktaş Yönetimi harekete geçti ve gündemine Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olan Jerome Boateng'i aldı.

Valerien Ismael ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah - beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında savunmada problemleri olduğunu ifade etmişti. Güneş'in konuşması sonrasında yönetim harekat başlattı...

BEŞİKTAŞ'TAN BOATENG HAREKATI

OPERASYON BAŞLADI

OPERASYON BAŞLADI

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Jerome Boateng için operasyon başlattı.

DEVRE ARASINDA...

DEVRE ARASINDA...

Sabah Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldızın devre arasında uygun bir maliyetle takıma katılabilecek olması nedeniyle transferi gerçekleştirmek istiyor.

ISRAR EDİLECEK

ISRAR EDİLECEK

Oyuncunun form durumu için araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın Almanya Milli Takımı forması ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış olan yıldız isim için ısrarcı olacağı belirtildi.

4 MAÇI VAR

4 MAÇI VAR

Jerome Boateng, bu sezon Lyon formasıyla 4 resmi maça çıktı.

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