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Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

09.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta, Sivas Valiliğni ve belediyeyi ziyaret etti.

Vali Yılmaz Şimşek, milli güreşçi Taha Akgül'e valilik binası önünde çiçek takdim etti. Akgül'ü daha sonra makamında ağırlayan Şimşek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli güreşçinin birçok başarıya imza atmış bir sporcu olduğunu söyledi.

Şimşek, Akgül ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Şampiyon Sivas’ta. Kendisini ilimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Birçok başarı elde ederek milli gururumuz olmuştur, Türk’ün gücünü göstermiştir. Taha, hem Sivas’ın hem de ülkemizin gururudur. Kendisi bu başarılarıyla gelecek nesillere örnek olmaktadır, tebrik ediyoruz." dedi.

Baba ocağında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu kaydeden Akgül ise her şampiyonluktan sonra memleketine geldiğini belirtti. Akgül, "Biz elimizden geldiği kadar gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. 7 senenin ardından tekrar dünyanın zirvesine oturdum. 2024’te Paris olimpiyatları var, oraya kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Akgül, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Milli güreşçinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Bilgin, Akgül'ü altınla ödüllendirerek kutladı.

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu Taha Akgül, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Taha Akgül milli güreşçi

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