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Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

17.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Van Gölü'nün İskele Sahili'nde kıyı temizliği yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye birim amirleri, Kızılay Van Şubesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ile gönüllü vatandaşlar etkinliğe ilgi gösterdi.

Van Gölü'nün ve kıyılarının gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Temizlik Günü'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, İskele sahilinde çöp topladı.

Aydın, bugün sivil toplum kuruluşu, öğrenci ve gönüllülerin katılımıyla güzel bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Van Gölü'nü herkesin koruması gerektiğini belirten Aydın, bu anlamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un birçok tedbir alarak yürürlüğe koyduğunu anlattı.

Bugün de bu farkındalığı artırmak, Van Gölü'nü temizlemek, Van Gölü'ne sahip çıkmak amacıyla bir faaliyet yürüttüklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Maalesef üzüntü verici bir şekilde çöp çıktığını gördük. Hemşehrilerimizi Van'ı ve Van Gölü'nü temiz tutmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya davet ediyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Belediyemiz, çoğu insan kaynaklı olan çevre ve deniz kirliliği sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak, bizlerin, dünyamızın ve tüm canlıların geleceği için düşünceye sevk ederek önlem almaya yönlendirmek için etkinlikler düzenlemeye devam edecek."

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde Van Gölü sahilinde çöp toplandı

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Van ipekyolu belediyesi

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