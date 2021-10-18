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Dünyaca ünlü Rus model Sveta Bilyalova, kusursuz fiziğiyle akılları baştan alıyor!

18.10.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Rus manken Sveta Bilyalova, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor.

Moskova doğumlu ünlü model Sveta Bilyalova, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

ATEŞLİ POZLARIYLA İLGİ ÇEKİYOR

1992 yılında Moskova'da doğan Rus güzel Sveta Bilyalova, düzgün fiziği ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sports Illustrated dergisine kapak kızı olduktan sonra milyonlarca kişi tarafından aratılan Bilyalova, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.
Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan yıldızın vücüt ölçüleri ise 91-58-97...
1.73 boyunda ve 53 kilo ağırlığında olan güzel, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

İşte Sveta Bilyalova'nın ortalığı kasıp kavuran Instagram pozları:

İşte Sveta Bilyalova'nın ortalığı kasıp kavuran Instagram pozları:
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Model Moskova Rusya Instagram
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