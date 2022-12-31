Dünyanın en güzel ikizleri artık büyüdü! Son halleri sosyal medyayı salladı... Bir gören bir daha bakıyor

Sosyal medyaa 1.9 milyon takipçisi bulunan Ava Marie ve Leah Rose Clements kardeşler henüz altı aylıkken çekilen bir fotoğraf karelerinin sosyal medyaya düşmesiyle bir anda popüler hale geldiler. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinin Orange Country bölgesinde Jaqi ve Kevin Clements çiftinin ikiz kızları olarak dünyaya gelen Ava Marie ve Leah Rose güzellikleriyle çevresindekilerin göz bebeği oldu. Aile kızlarının övgü dolu yorumlar alması ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın gündem olması üzerine ikizleri bir mankenlik ajansına kaydettirdi.

BABALARININ TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILADILAR

Şu anda 12 yaşında olan ikiz kardeşler sosyal medyada yaptıkları reklam anlaşmaları sayesinde takipçi sayısını kısa sürede arttırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük giyim markalarının reklam yüzü olan ikizler kazandıkları para sayesinde babaları Kevin’in hastalık döneminde tedavi masraflarını dahi karşılaşamıştı.