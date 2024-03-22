Dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti! Bella Hadid at üzerindeki pozlarıyla tepki çekti

Günümüzün en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, Estetik Cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oran hesaplamalarına göre dünyanın en güzel kadını ünvanını kazandı. Anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar



SON POZLARINA YORUM YAĞDI

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model son olarak dünyaca ünlü bir dergi için verdiği pozlarla gündem oldu.

At binme tutkusuyla tanınan Bella Hadid'in at üzerindeki pozları sosyalm medyada tepki çekti.

TEPKİ ÇEKTİ Sosyal medyada modelin kareleri paylaşılarak "Neden atın üzerinde durdu?” , "Ata zarar veriyorsun" veya "Attan in" gibi yorumlar yapıldı.

Binicilik yapan ve çiftlik hayatından paylaşım yapan Hadid'in atlarla sık sık zaman geçirdiği biliniyor.