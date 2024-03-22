MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti! Bella Hadid at üzerindeki pozlarıyla tepki çekti

Dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti! Bella Hadid at üzerindeki pozlarıyla tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 12:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı ve Filistin yorumlarıyla gündeme gelen Bella Hadid'in dünyaca ünlü bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. At binme tutkusuyla tanınan Bella Hadid'in at üzerindeki pozları tepki çekti.

Günümüzün en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid, Estetik Cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oran hesaplamalarına göre dünyanın en güzel kadını ünvanını kazandı.

Anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar Anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar

Keşfet

SON POZLARINA YORUM YAĞDI

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model son olarak dünyaca ünlü bir dergi için verdiği pozlarla gündem oldu.
At binme tutkusuyla tanınan Bella Hadid'in at üzerindeki pozları sosyalm medyada tepki çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada modelin kareleri paylaşılarak "Neden atın üzerinde durdu?” , "Ata zarar veriyorsun" veya "Attan in" gibi yorumlar yapıldı.
Binicilik yapan ve çiftlik hayatından paylaşım yapan Hadid'in atlarla sık sık zaman geçirdiği biliniyor.
Bella Hadid, geçen hafta yeni sevgilisi Adan Banuelos için Teksas'a taşındığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model ele
En Çok Okunan Haberler
Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.