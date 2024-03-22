MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar

Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun şarkıcıları arasında yer alan Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cemre Kemer şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı.

2000'li yılların başında müzik dünyasına damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti.

O sahne sosyal medyayı salladı! 'Dilber'i oynatamayınca...' O sahne sosyal medyayı salladı! 'Dilber'i oynatamayınca...'

Keşfet

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Kemer, bu kararından bir süre sonra 2020 yılının Aralık ayında sekiz yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girdi.
Temmuz 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift bir yandan kızları Karla'yı büyütürken kısa zaman önce ikinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.

'HAMİLELER TOPLANSIN'

'HAMİLELER TOPLANSIN'
Cemre Kemer, müjdeli haberi kızıyla birlikte çektiği videoyla duyurmuş ve videoya "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşmüştü.
Hamileliğinin 34. haftasında olan Cemre Kemer, karnı burnunda hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cemre Kemer sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Sivil katliamı anbean kamerada!

Sivil katliamı anbean kamerada!

Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi

Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.