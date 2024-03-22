Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar

2000'li yılların başında müzik dünyasına damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti.

Kemer, bu kararından bir süre sonra 2020 yılının Aralık ayında sekiz yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girdi.