Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda pozlar

2000'li yılların başında müzik dünyasına damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Kemer, bu kararından bir süre sonra 2020 yılının Aralık ayında sekiz yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girdi.
Temmuz 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift bir yandan kızları Karla'yı büyütürken kısa zaman önce ikinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.
'HAMİLELER TOPLANSIN'
Cemre Kemer, müjdeli haberi kızıyla birlikte çektiği videoyla duyurmuş ve videoya "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşmüştü.
Hamileliğinin 34. haftasında olan Cemre Kemer, karnı burnunda hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.