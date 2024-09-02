Dünyanın en prestijli kanalı Galatasaray'ın yeni transferini böyle duyurdu!

LİGİN EN PAHALISI!

Eğer 100 milyon Euro piyasa değerine sahip Victor Osimhen’in transferi gerçekleşirse, bu transfer birçok rekoru beraberinde getirecek. Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde edecek. Galatasaray’ın kadro değeri 288 milyon Euro’ya çıkacak.