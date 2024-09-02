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Dünyanın en prestijli kanalı Galatasaray'ın yeni transferini böyle duyurdu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 22:24
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Galatasaray transfer konusunda atak yaptı. Peş peşe transferlerini Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı takıma katılan Osimhen 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu olarak gösteriliyor. Osimhen transferi, dünyanın en prestijli kanallarından birinde son dakika olarak verildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiraladı. İtalya Ligi'nde Napoli'nin yıllar sonra şampiyon olmasını sağlayan Afrikalı forvet Victor Osimhen Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı. 25 yaşındaki santrfor bu sezon 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferini bitirdi. Galatasaray, Nijeryalı golcüyle her koşulda anlaşma sağladığı ve geriye yalnızca Osimhen'in sağlık kontrollerinden geçerek imza atması kaldığı belirtildi. Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar olan maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

SKY NEWS'TE SON DAKİKA OLARAK VERİLDİ!

SKY NEWS'TE SON DAKİKA OLARAK VERİLDİ!

Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen, dünyanın en prestijli kanallarından olan Sky News’ta son dakika olarak verildi. Spiker o anları duyurdu.

Haberde; "Napoli'nin Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanması için anlaşmaya vardığını bildirdi." ifadesi yer aldı.

LİGİN EN PAHALISI!

LİGİN EN PAHALISI!

Eğer 100 milyon Euro piyasa değerine sahip Victor Osimhen’in transferi gerçekleşirse, bu transfer birçok rekoru beraberinde getirecek. Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde edecek. Galatasaray’ın kadro değeri 288 milyon Euro’ya çıkacak.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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transfer galatasaray
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