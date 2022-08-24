YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. "Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

24.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkımına karar verilen 18 katlı binanın belirtilen sürede yıkımını tamamlayamayan firmaya günlük 1984,5 lira para cezası uygulanıyor

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şehir Meydan Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Söz konusu çalışma için 10 Kasım 2021'de ihaleye çıkıldığı ve 20 Aralık 2021'de firmaya teslimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "29 Haziran 2022'den itibaren işin bitmemesi sebebiyle sözleşme müeyyideleri gereği 80 gün süre uzatım verilmiş ve aynı zamanda cezai işlemler uygulanarak çalışma devam etmektedir. 10 Ekim 2022'ye kadar çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da 1984,5 liraya denk geldiği bildirildi.

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

- Kahramanmaraş'ta, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkımına karar verilen 18 katlı binanın belirtilen sürede yıkımını tamamlayamayan firmaya günlük 1984,5 lira para cezası uygulanıyor

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Google Kahramanmaraş dünyanın en saçma binası

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.