Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham kuş tüyünden elbisesiyle geceye damga vurdu! Kıvrımlarını böyle sergiledi

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen hala podyumların aranan isimlerinden biri.



TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Üç çocuk annesi olan ünlü model, bu defa katıldığı özel bir geceden pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Kuş tüyünden elbisesiyle pozlar veren Graham kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi.

Poz vermek için şekilden şekle giren ünlü modelin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Şüphesiz en iyisi sensin', 'Böyle güzellik görülmedi' gibi yorumlar yapıldı.