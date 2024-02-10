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  4. Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham kuş tüyünden elbisesiyle geceye damga vurdu! Kıvrımlarını böyle sergiledi

Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham kuş tüyünden elbisesiyle geceye damga vurdu! Kıvrımlarını böyle sergiledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen büyük beden model Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına devam ediyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Graham bu defa kuş tüyünden elbisesiyle geceye damga vurdu. Ünlü model kıvrımlarını böyle sergiledi.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen hala podyumların aranan isimlerinden biri.

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TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Üç çocuk annesi olan ünlü model, bu defa katıldığı özel bir geceden pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Kuş tüyünden elbisesiyle pozlar veren Graham kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi.
Poz vermek için şekilden şekle giren ünlü modelin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Şüphesiz en iyisi sensin', 'Böyle güzellik görülmedi' gibi yorumlar yapıldı.
Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını ifade eden ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham sosyal medya Model
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