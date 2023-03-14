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Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! Listede Türkiye'den bir takım var...

14.03.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada futbol heyecanı devam ederken, en sevilen takımlar da taraftarlar tarafından merak ediliyordu. İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'nın yaptığı ankette sürpriz bir sonuç çıkarken, 25 takımın yer aldığı listede bir Türk takımı da bulundu. İşte detaylar...

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dört bir yanda oynanan liglerde şampiyonluk yarışları kızışırken, İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'dan flaş bir anket geldi. İspanyol gazete, dünyanın en sevilen takımları başlığı altında bir anket düzenledi.

TÜRKİYE'DEN SADECE GALATASARAY VAR

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Marca'nın anketinde zirvede İran'ın Persepolis takımı yer alırken, 2. sırada Real Madrid bulundu. Öte yandan listede Türkiye'den yalnızca Galatasaray yer aldı.

Sarı - kırmızılılar, 25 takımlı listeye 20. sıradan girdi. Ankete göre ilk 25 takım şöyle:

DÜNYANIN EN SEVİLEN TAKIMLARI

25 - RAJA CASABLANCA

25 - RAJA CASABLANCA

24 - ATLETICO NACIONAL

24 - ATLETICO NACIONAL

23 - CLUB AMERICA

23 - CLUB AMERICA

22 - ATLETICO MADRID

22 - ATLETICO MADRID

21 - STEAUA BÜKREŞ

21 - STEAUA BÜKREŞ
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Anahtar Kelimeler:
galatasaray marca real madrid

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