Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! Listede Türkiye'den bir takım var...

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dört bir yanda oynanan liglerde şampiyonluk yarışları kızışırken, İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'dan flaş bir anket geldi. İspanyol gazete, dünyanın en sevilen takımları başlığı altında bir anket düzenledi.

TÜRKİYE'DEN SADECE GALATASARAY VAR

Marca'nın anketinde zirvede İran'ın Persepolis takımı yer alırken, 2. sırada Real Madrid bulundu. Öte yandan listede Türkiye'den yalnızca Galatasaray yer aldı.

Sarı - kırmızılılar, 25 takımlı listeye 20. sıradan girdi. Ankete göre ilk 25 takım şöyle: