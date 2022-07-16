Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor Yarışması İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ile Sultanbeyli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Dünyanın Mektubu 15 Temmuz İçin Yazılıyor Yarışması" başladı.

15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamak için o gecenin kahramanlarına yazılacak mektupları bir araya getirmeyi amaçlayan yarışmanın tanıtımı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuşmasında, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletçe çok büyük sınav verildiğini söyledi.

Yazıcı, bu önemli sınavın aslında Çanakkale ruhundan başladığını, 15 Temmuz'daki ferasetle anlam bütünlüğü oluşturduğunu belirterek, "Bu bağlamda üstat Cemil Meriç 'Unutmak, unutmaya çalışmak, kurumaktır.' diyor. Bu gecenin unutulmaması, unutturulmaması ve bunun yansımalarının bundan sonraki kuşaklara çok doğru şekilde yansıtılması çok değerlidir." dedi.

Bu amaçla 15 Temmuz Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi ile el ele verdiklerini anlatan Yazıcı, darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında okula yeni başlayan öğrencilerin bugün ortaokula, ilkokulda olan öğrencilerin ise liseye gittiğini dile getirdi.

Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak şekilde "dünyanın mektubunu" onlarla birlikte yazmak istediklerini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bunu yazarken, biraz önce bahsettiğim yaş grubu nedeniyle öğrencilerimiz mutlaka bir araştırma safhasına ihtiyaç duyacak. Bakanlıkların ve 15 Temmuz Derneğinin yaptığı çalışmalardan, literatürden çok yönlü yararlanacaklar. Türkiye genelinde hiçbir okulumuz kütüphanesiz kalmadı. Ülkemizin bu tür etkinliklerini gerçekleştirdiği bütün kütüphaneler yine çocuklarımızın araştırmalarına açılacak. Şehitler Makamı'ndaki müzemiz yine bu alanda yazın onların yararlanılabilecekleri temel kaynaklar olacak. Tabii ki okulda öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz 15 Temmuz ile ilgili olarak çocuklarımıza çok yönlü bilgiler aktaracak."

Yazıcı, 15 Temmuz ruhunu yansıtmanın yollarından birinin de mektup yazmak olduğunu ifade etti.

Bu projeye tüm öğretmenlerin, okul müdürlerinin, ilçedeki Milli Eğitim birimlerinin ve il yöneticilerinin destek olacağını belirten Yazıcı, "İnşallah okullarımızın açıldığı ilk günden itibaren İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimizle bu çalışmamızı çok yönlü olarak yansıtacağız. 15 Temmuz Derneğimiz ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığımız çok yönlü araçlarıyla, sosyal medyada paylaşım çalışmalarıyla bunları destekleyecek. Bu ortak faaliyetlerimizle inşallah eğitim öğretimin başlangıcından itibaren 25 Ekim'e kadar bu çalışmamızı da en iyi şekilde yürütmüş olacağız." diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Keskin, 15 Temmuz ile ilgili uluslararası boyutta olan bu çalışmayı gerçekleştireceklerini anlatarak, "Hocam (Levent Yazıcı) konuşurken ben rakamları burada yeni duydum. Bu arada konuştuk. Uluslararası bir çapta bu rakamları biraz az buldum. Dolayısıyla izninizle birinciye ödül 50 bin lira diyelim. Bu çalışmanın rakamlarını da izninizle değiştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da vatanı sevmenin imanın gereği olduğunu dile getirdi.

Bu gerekliliği her zaman yerine getirdiklerine dikkati çeken Turunç, "15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da karşımıza çıkacak hangi güç olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ben Allah'tan başka güç tanımıyorum." dediği gibi, bu anlayış içerisinde inandığımız değerlere uygun hayatımızı sürdürmeye Rabb'imize söz verdik. İnşallah Rabb'imize sadık kalanlardan oluruz. Projeye katkılarından dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Sultanbeyli Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

Programa, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, Yönetim Kurulu Üyesi, darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı da katıldı.

- Yarışmanın sonuçları gelecek sene açıklanacak

15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve geleceğe aktarılması hedeflenen projede, ortaokul ve lise öğrencileri "www.dunyaninmektubu.com" sitesindeki formu doldurarak mektuplarını yarışmaya gönderebilecek.

Ön jüri ile ana jürinin değerlendirmesinden geçecek mektuplar arasından ödül kazananlar belirlenecek.

Sonuçlarının gelecek yıl kamuoyuyla paylaşılması planlanan yarışmada verilecek ödüller şöyle:

"Birincilik ödülü 25 bin lira ve plaket. Birinci öğrencinin okuluna 15 Temmuz Kütüphanesi yapılmak üzere 25 bin lira. İkincilik ödülü 20 bin lira ve plaket, üçüncülük ödülü 15 bin lira ile plaket.

Jüri Özel Ödülü 7,5 bin lira ile plaket, Jüri Özendirme Ödülü 5 bin lira ile plaket"