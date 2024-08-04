Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası canlı yayında esti gürledi: Senin tribin kime?

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 18. Turkcell Süper Kupa maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeni sezon öncesi ortaya konulan futbol ve alınan tarihi mağlubiyet bir anda sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.

Yönetimden, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara kadar pek çok isim eleştiri oklarının hedefi olurken, gazeteci Uğur Karakullukçu dün akşamki maçın ardından canlı yayında adete esti gürledi.

DURSUN ÖZBEK'E SERT TEPKİ: 2 SENEDİR HALEN ORTA SAHA GETİRECEKSİNİZ

Başkan Dursun Özbek ve yönetimini sert sözlerle eleştiren Karakullukçu, "Dursun Bey siz futboldan anlamıyorsunuz. Futboldan anlayandan da pek anlamadığınız görülüyor. Siz anlamıyorsunuz abi. İki senedir bir orta saha getireceksiniz. Haziran sonu, Temmuz başında 2 tane adam indireceksiniz bu maça çıkaracaksınız ya, bu kadar basit. Başka bir işiniz yok ya. 2 senedir halen orta saha getireceksiniz" dedi.

Eski yönetici Erden Timur'la yaşananlara da göndermede bulunan Karakullukçu "Görevinizi yapacaksınız gevşek gevşek 2,5 ay şampiyonluk kutlamayacaksınız. Görgüsüz müsünüz ya siz? İki sene şampiyon olunca efsane mi zannettiniz kendinizi? Kulüpten sözleşme sızdırıp eski yöneticinizle tripleşmeyeceksiniz. Silah arkadaşınızı satmayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Karakullukçu, taraftara locaların iki yıllık ve kombinelerin %200 zamlı satıldığını belirtirken; "Boey'den 35 milyon Euro indirdiniz, Bankalar Birliği'ne olan borcun yüzde 20'sini Boey'e kapattırdınız. Yerine aylarca adam almadınız. Aldığınız adam sahaya çıkamıyor." dedi.

"OKAN HOCAM GÖNDERİRLER SİZİ"

Teknik direktör Okan Buruk'un kariyerine yer edilecek bir mağlubiyetin yaşandığını da belirten Karakullukçu, Okan hocanın kendisinde kredisi olduğunu ancak hatalar yaptığını iddia etti ve şunları söyledi:

"Hoca bugünden çok pay alır o kesin. Okan hoca bugüne kadar işini iyi yaptığı için bende kredisi daha yüksek, yönetimle aynı kefede değil ama aynı kefede olmak için çok uğraşıyor hoca yönetime kalkan oluyor.

Hocam; bunu en son Hamza Hamzaoğlu yaptı nasıl gönderildiği ortada. İhaleyi size bırakırlar ve gönderirler hocam sizi."

Oyuncuları da sert sözlerle eleştiren Uğur Karakullukçu "Kamp görmüş Zaha, kamp görmüş Ziyech… Kamp da kamp. Aynen Zaha, Leao’ya dönüşecek. Zaha'da buna inanıyordu bu arada." ifadelerini kullanırken, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'ye de yüklendi.

ICARDI'YE SERT ÇIKTI: SENİN TRİBİN KİME?

Maç sonu ikincilik madalyası için sahaya çıkmayan İcardi'ye tepki gösteren Karakullukçu, "6 kere topa değdin, 5 kere santra yaptın. Yok öyle madalyaya çıkmıyorum tribin kime?" ifadelerini kullandı.

Karakullukçu'nun dışında spor yazarları da dün akşamın faturasını kesti. Ağır mağlubiyet sonrası çarpıcı tespitlerde bulunan isimler oynanan oyunu da yerden yere vurdu.

İŞTE O SÖZLER...