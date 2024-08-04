Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası canlı yayında esti gürledi: Senin tribin kime?

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 18. Turkcell Süper Kupa maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeni sezon öncesi ortaya konulan futbol ve alınan tarihi mağlubiyet bir anda sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.
Yönetimden, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara kadar pek çok isim eleştiri oklarının hedefi olurken, gazeteci Uğur Karakullukçu dün akşamki maçın ardından canlı yayında adete esti gürledi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimini sert sözlerle eleştiren Karakullukçu, "Dursun Bey siz futboldan anlamıyorsunuz. Futboldan anlayandan da pek anlamadığınız görülüyor. Siz anlamıyorsunuz abi. İki senedir bir orta saha getireceksiniz. Haziran sonu, Temmuz başında 2 tane adam indireceksiniz bu maça çıkaracaksınız ya, bu kadar basit. Başka bir işiniz yok ya. 2 senedir halen orta saha getireceksiniz" dedi.
Eski yönetici Erden Timur'la yaşananlara da göndermede bulunan Karakullukçu "Görevinizi yapacaksınız gevşek gevşek 2,5 ay şampiyonluk kutlamayacaksınız. Görgüsüz müsünüz ya siz? İki sene şampiyon olunca efsane mi zannettiniz kendinizi? Kulüpten sözleşme sızdırıp eski yöneticinizle tripleşmeyeceksiniz. Silah arkadaşınızı satmayacaksınız!" ifadelerini kullandı.
Karakullukçu, taraftara locaların iki yıllık ve kombinelerin %200 zamlı satıldığını belirtirken; "Boey'den 35 milyon Euro indirdiniz, Bankalar Birliği'ne olan borcun yüzde 20'sini Boey'e kapattırdınız. Yerine aylarca adam almadınız. Aldığınız adam sahaya çıkamıyor." dedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kariyerine yer edilecek bir mağlubiyetin yaşandığını da belirten Karakullukçu, Okan hocanın kendisinde kredisi olduğunu ancak hatalar yaptığını iddia etti ve şunları söyledi:
"Hoca bugünden çok pay alır o kesin. Okan hoca bugüne kadar işini iyi yaptığı için bende kredisi daha yüksek, yönetimle aynı kefede değil ama aynı kefede olmak için çok uğraşıyor hoca yönetime kalkan oluyor.
Hocam; bunu en son Hamza Hamzaoğlu yaptı nasıl gönderildiği ortada. İhaleyi size bırakırlar ve gönderirler hocam sizi."
Oyuncuları da sert sözlerle eleştiren Uğur Karakullukçu "Kamp görmüş Zaha, kamp görmüş Ziyech… Kamp da kamp. Aynen Zaha, Leao’ya dönüşecek. Zaha'da buna inanıyordu bu arada." ifadelerini kullanırken, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'ye de yüklendi.
Maç sonu ikincilik madalyası için sahaya çıkmayan İcardi'ye tepki gösteren Karakullukçu, "6 kere topa değdin, 5 kere santra yaptın. Yok öyle madalyaya çıkmıyorum tribin kime?" ifadelerini kullandı.
Karakullukçu'nun dışında spor yazarları da dün akşamın faturasını kesti. Ağır mağlubiyet sonrası çarpıcı tespitlerde bulunan isimler oynanan oyunu da yerden yere vurdu.
İŞTE O SÖZLER...
"Beşiktaş bu oyun karakterini güçlendirerek devam ettirirse şampiyonluğa adaydır eğer bir de Gabriel ayarında bir stoper daha ve Galatasaray maçında gayet iyi oynayan Svensson’dan iki gömlek daha iyi bir sağ bek alırsa şampiyonluk şansını arttırır!"
"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarının 'transferler nerede kaldı?' isyanına 'Şampiyon kadro duruyor. Kadromuzu koruduk' cevabını verdi durdu... Ama o iş öyle değil! Futbol heyecan işi… Yenilenmezsen, güçlenmezsen yerinde sayarsın! Yenilirsin, kaybedersin! Şampiyon kadro duruyor ama dünkü Süper Kupa maçında sahada tel tel dökülen, heyecanını yitirmiş bir Galatasaray izledik. Sen önce eksik mevkilere yıldız isimler alacaksın. Okan hoca 'sağ bek' istedi. Geç aldın. Dün sakat olduğu için de oynayamadı. Okan Buruk, 1.5 yıldır orta sahaya yama yaptı durdu! Orta saha transferini de Süper Kupa sonrasına bıraktın!"
"Alınan ağır yenilgi öncelikle Okan Burak'a yazar. Çünkü zihinsel olarak derbiye oyuncularını hiç hazırlamamış. Beşiktaş soyunma odasında her yere "Vur pençeni kupaya" yazısı asılıydı. Galatasaraylı oyuncular, sanki maçı kazanmış rahatlığında ve ciddiyetsizliğindeydi. Beşiktaş mücadele gücü olarak Galatasaray'ın önündeydi. Bütün oyuncular savaştılar, yüreklerini ortaya koydular. Galatasaraylı oyuncular ise tatil havasındaydı."
"Taraftarıyla, takımıyla Süper Kupa’da her alanda Galatasaray’dan daha üstün olan Beşiktaş kupayı fazlasıyla hak etti. Bu 5-0’lık galibiyette Okan Buruk’un önce çift santrfora dönmesi ve ardından da Torreira’yı da çıkartıp orta alanı boşaltmasının etkisi de göz ardı edilemez. Rafa Silva, Jonas Svensson, Ciro İmmobile ve Giovanni Van Bronckhorst bu görkemli galibiyetin mimarları oldu."