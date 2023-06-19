Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için 'veda' açıklaması! Başkandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

"BEN ICARDI'YE VEDA ETMEDİM"

-Herkes Icardi’yi bekliyor. Arjantinli golcü, yeniden Galatasaray forması giyecek mi?

"Icardi’nin yeniden Galatasaray forması giymesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sponsor peşinde koşuyoruz. Galatasaray’ın kendi imkânlarının yetişmediği yerde de sponsor desteğiyle bu transferi yapmak için son derece büyük çaba içindeyiz. Ben, Icardi’ye veda etmedim. Icardi Türkiye’de çok sevildi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, herkes Icardi’yi çok sevdi. Böyle sempatik, sevecen ve beyefendi birisi. Takımın içinde hem yapıcı hem de özverili bir kişiliği var. Onun için Icardi transferi Galatasaray için çok önemli. Çok büyük seviyede çaba harcıyoruz bu transferi gerçekleştirmek için. Mücadale edemeyeceğimiz tek kısım Suudi Arabistan. Suudiler bu tip futbolcuların yoluna çok büyük servet döküyor. Burada Icardi’nin tercihi de önem kazanacaktır. Biz elimizden geleni yapıyoruz."