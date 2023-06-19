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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için 'veda' açıklaması! Başkandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

19.06.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair açıklamalarda bulunurken, en merak edilen konuların başında gelen Mauro Icardi transferine dair de konuştu. Ayrıca Özbek, şampiyonluk sonrası ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin açıklamalarına yanıt verdi. İşte o sözler...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar yapılacak transferleri dört gözle beklerken, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen ve Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Mauro Icardi'nin durumunu da merak ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Cumhuriyet'e verdiği röportajda Icardi'nin durumuna dair konuşurken, şampiyonluk sonrası ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin açıklamalarına yanıt verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Özbek, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yanıt verdi. Dursun Özbek, “Galatasaray’ın başarısını değersizleştirmeleri yanlış. Ama şimdi oradan besleniyorlar. Bu söylemlerden besleniyorlar. Tabii onlar da taraftarlarına karşı mahcup oldular. Beşiktaş da Fenerbahçe de şampiyonlukta iddialıydı. Ama olamayınca; yani kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş! Bu atasözünü ben icat etmedim. Bu atasözü senelerden beri olan olaylar çerçevesinde baktığın zaman kabul gören bir atasözü” ifadelerini kullandı.

"ALKIŞLAMALARINI İSTERDİM"

"ALKIŞLAMALARINI İSTERDİM"

Başkan Özbek, “Deprem felaketinden hepimiz etkilendik. Ligin süreç içindeki durumundan herkes aynı seviyede etkilendi. Yani biz bütün maçları sırasının üzerinde oynadık da Beşiktaş veya Fenerbahçe depremden dolayı aralara mı gitti? Hayır. Biz de araya gittik, onlar da gitti. Yani koşullar eşit, koşullarda bir şey yok. Ama ben onların söylemini de doğal karşılıyorum. Şimdi ne diyecekler yani? Galatasaray’ı alkışlamalarını isterdim, hatta bunu da belirttim ama Galatasaray’ı mı alkışlayacaklar?” dedi.

"ERDEN TİMUR’LA YETKİYİ PAYLAŞTIK"

"ERDEN TİMUR’LA YETKİYİ PAYLAŞTIK"

-Şampiyonluğun temelleri nasıl atıldı?


"Geçen sezon 13. olan bir futbol takımı vardı. Kimse de 13. olan takımdan bir şampiyonluk beklemiyordu. Fakat bizim inanmışlığımız o dereceydi ki; benim geçmişte yaptığım başkanlık dönemimden bir deneyimim de var. Ona bağlı olarak, özellikle futbolla ilgili Sportif AŞ’de Erden Timur ile bir proje yürüttük. Başarının gelmesi için Erden Timur’la yetki ve sorumluluğu bölüştük. Sportif AŞ’de bazı işleri o yürüttü, bazılarını ben yürüttüm. Diğer arkadaşlarım da katkı verdi, neticede yönetim kurulumuzun katkılarıyla da iyi başladık."

"BEN ICARDI'YE VEDA ETMEDİM"

"BEN ICARDI'YE VEDA ETMEDİM"

-Herkes Icardi’yi bekliyor. Arjantinli golcü, yeniden Galatasaray forması giyecek mi?  

"Icardi’nin yeniden Galatasaray forması giymesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sponsor peşinde koşuyoruz. Galatasaray’ın kendi imkânlarının yetişmediği yerde de sponsor desteğiyle bu transferi yapmak için son derece büyük çaba içindeyiz. Ben, Icardi’ye veda etmedim. Icardi Türkiye’de çok sevildi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, herkes Icardi’yi çok sevdi. Böyle sempatik, sevecen ve beyefendi birisi. Takımın içinde hem yapıcı hem de özverili bir kişiliği var. Onun için Icardi transferi Galatasaray için çok önemli. Çok büyük seviyede çaba harcıyoruz bu transferi gerçekleştirmek için. Mücadale edemeyeceğimiz tek kısım Suudi Arabistan. Suudiler bu tip futbolcuların yoluna çok büyük servet döküyor. Burada Icardi’nin tercihi de önem kazanacaktır. Biz elimizden geleni yapıyoruz."

"SIRA AVRUPA’YA GELDİ"

"SIRA AVRUPA’YA GELDİ"

-Yeni sezonun vizyonu ne olacak?

"Bizim, kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in söylediği gibi yabancı takımları yenmek gibi bir misyonumuz var. Sıra Avrupa’ya geldi. Şampiyonlar Ligi’nde eleme turları oynayacağız. Orada da başarıyı yakalamak istiyoruz. Onun için de kuvvetli bir transfer dönemi geçireceğiz. Takımda eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için de kuvvetli bir transfer periyodu geçirmeyi düşünüyoruz."

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