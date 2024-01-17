Dursun Özbek'ten Murat Kurum için övgü dolu sözler! Toplantıya damga vurdu... "Son derece eminim" diyerek açıkladı: İstanbul için bir şans!

"ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ OLDU"

Özbek'in açıklamalarından satır başlatı şöyle;

"Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu."