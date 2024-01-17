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  4. Dursun Özbek'ten Murat Kurum için övgü dolu sözler! Toplantıya damga vurdu... "Son derece eminim" diyerek açıkladı: İstanbul için bir şans!

Dursun Özbek'ten Murat Kurum için övgü dolu sözler! Toplantıya damga vurdu... "Son derece eminim" diyerek açıkladı: İstanbul için bir şans!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.01.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ı ziyaret eden Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özbek, Kurum'dan övgüyle bahsetti. Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu söyleyen Özbek, "Bakış açısını çok iyi biliyorum. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten destek geldi. Beşiktaş Kulübü'nde sonra sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden Kurum, Galatasaray Başkanı Özbek ile bir araya geldi. İki isim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özbek'in Kurum'dan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.


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DURSUN ÖZBEK: "MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

DURSUN ÖZBEK: "MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

Galatasaray Başkanı Özbek, İBB başkan adayı Kurum için "İstanbul için şans" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ OLDU"

"ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ OLDU"

Özbek'in açıklamalarından satır başlatı şöyle;

"Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu."

"HİZMETİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTI"

"HİZMETİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTI"

"Depremin 1. gününden itibaren bölgedeydik, sayın bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri her gün kendisiyle istişare ettik. Orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü kendisi yaptı. Konteyner kent yaptık.

"Şu anda yaşam orada devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kalıcı konutun önemini söyledi, biz de 300 konutun yapmını üstleneceğimizi söyledik ve protokol yaptık."

"BEN SON DERECE EMİNİM"

"BEN SON DERECE EMİNİM"

"Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın Kurum'un İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim."

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Dursun Özbek Murat Kurum aday ak galatasaray başkan iyet
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