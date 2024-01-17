Dursun Özbek'ten Murat Kurum için övgü dolu sözler! Toplantıya damga vurdu... "Son derece eminim" diyerek açıkladı: İstanbul için bir şans!

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten destek geldi. Beşiktaş Kulübü'nde sonra sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden Kurum, Galatasaray Başkanı Özbek ile bir araya geldi. İki isim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özbek'in Kurum'dan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.
Galatasaray Başkanı Özbek, İBB başkan adayı Kurum için "İstanbul için şans" ifadelerini kullandı.
Özbek'in açıklamalarından satır başlatı şöyle;
"Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu."
"Depremin 1. gününden itibaren bölgedeydik, sayın bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri her gün kendisiyle istişare ettik. Orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü kendisi yaptı. Konteyner kent yaptık.
"Şu anda yaşam orada devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kalıcı konutun önemini söyledi, biz de 300 konutun yapmını üstleneceğimizi söyledik ve protokol yaptık."
"Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın Kurum'un İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim."