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Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

29.07.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Riva'da hayata geçirilecek olan inşaat projesi Düşler Vadisi, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'la sponsorluk anlaşması imzaladı.

Düşler Vadisi'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Kendisinin de Giresunlu olduğunu ve memleketinin takımına destek vermekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Hakan Yılmaz, "Projemiz Galatasaray'a ait bir arazi üzerine inşa edilmekte. İki senedir devam eden projede yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir satış gerçekleştirdik. Buradan sağlanan gelirin yüzde 20'si Galatasaray'a gitmekte. Giresunspor, 44 sene sonra Süper Lig'e çıktı. Ben de Giresunluyum. Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesiyim. 44 sene sonra bizi Süper Lig'le tanıştırdığı için teşekkür ederim. Kendisi bize sponsorluk teklifinde bulundu ve kulübe destek olmak için kabul ettik. Düşler Vadisi markasını Giresunsporlu futbolcuların güzel bir şekilde taşıyacağını ümit ediyoruz. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- Karaahmet: "İnşallah Giresunspor, bu sponsorlukla başarılara imza atar"

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, bu anlaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki ekonomik şartları göz önünde bulundurursak, sponsorların her gün eksildiğini, maliyetler artarken sponsorların azaldığını görüyoruz. Düşler Vadisi, şehrine katkı sağlayacak bir sponsorluk anlaşmasıyla bizleri mutlu etmiştir. Umarım onları mahcup etmeyiz. Geçen seneki sponsorlarımıza da 'İnşallah sizleri mahcup etmeyiz.' dedik ve şampiyonluk yaşattık. İnşallah Giresunspor, bu sponsorlukla başarılara imza atar ve onların da yüzlerini güldürür. Türk sporunun bugünlerde en çok ihtiyacı olan bir şeyde geri kalmamaları bizim için çok önemliydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber daha büyük başarılara imza atarız diye umut ediyorum. Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu

Düşler Vadisi, Giresunspor'a sponsor oldu
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Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Hakan Yılmaz

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