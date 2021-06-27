YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

27.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bünyamin Tombul'un CİMER'e yaptığı başvuru ve konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi üzerine tarihi kilise için harekete geçildi - Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kilisenin onarımı için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kendilerine sunulmasını istedi - 18 yaşındaki Tombul: - "Başvurumun dikkate alındığını ve talebimin karşılık bulduğunu görmek gurur ve mutluluk verici"

ÖZCAN YILDIRIM - Giresun'un Çamoluk ilçesi sınırlarındaki harap durumda olan tarihi kilisenin restorasyonu için 18 yaşındaki gencin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı başvuru üzerine çalışma başlatıldı.

CİMER'e başvuran 18 yaşındaki Bünyamin Tombul, Giresun'un Çamoluk ilçesi Kayacık köyündeki yıkık tarihi kilisenin restore edilmesini talep etti.

Tombul başvurusunda, "Bu kilisenin restorasyonu ile bölgenin tanınması sağlanabilir ve ne kadar çok kültürlü bir yapıda barış içerisinde yaşandığı gelecek nesillere aktarılabilir." ifadelerini kullandı.

Konunun CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi üzerine Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgede inceleme başlattı.

İncelemenin ardından Kurul, kilisenin koruma grubunun "1" ilan edilmesine karar verip, onarımının yapılması için kiliseye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kendilerine sunulmasını istedi.

Kurulun kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

- "Kime ait olursa olsun hiçbir tarihi esrin kaybolmasını istemiyorum"

CİMER'e yaptığı başvuruyu ve sonucunu AA muhabirine değerlendiren Bünyamin Tombul, kararın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ailesiyle İstanbul'da yaşadığını, yaz aylarında Çamoluk'a gittiklerini belirten Tombul, "Benim köyüm Karadikmen. Kilisenin bulunduğu Kayacık köyüne çok yakın. Geçen yıl çevre köyleri gezmeye çıktığımızda bu kiliseyi fark ettim. Yıkık durumdaydı. Turizme kazandırılabilir mi diye düşündüm. Bunun üzerine CİMER'e bu yılın başında başvurdum. Başvurumun dikkate alındığını ve talebimin karşılık bulduğunu görmek gurur ve mutluluk verici." dedi.

Tarihi eserler ve yapıların herkes tarafından ülkenin zenginliği olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Tombul, "Kime ait olursa olsun bu ülkede hiçbir tarihi eserin kaybolmasını istemiyorum. Bizim ülkemiz çok kültürlü bir ülke. Orada bir sinagog da olsa ben onun da restore edilmesini isterdim." diye konuştu.

- Kilisenin tarihçesi

Çamoluk Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayacık Köyü Kilisesi'nin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı bulunmuyor. Bölgedeki benzer örnekleri ile karşılaştırıldığında kilisenin 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılıyor.

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

- Bünyamin Tombul'un CİMER'e yaptığı başvuru ve konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi üzerine tarihi kilise için harekete geçildi - Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kilisenin onarımı için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projel

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Giresun

Ankara Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Atlas Eczanesi
Cankaya
Aura Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İlknur Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.