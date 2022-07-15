Düzce, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Düzce, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Düzce Belediyesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde protokol üyeleriyle Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın söylediği marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Türk Kızılay ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri de vatandaşlara çeşitli ikramlar verdi.

Şehitler için Mevlid-i Şerif'in okunduğu programa, Vali Cevdet Atay, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan, annesi Hanife Baysan ile siyasi parti İl başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın Valiliği önünde başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konvoyu"nun ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, menfur girişimin 6. yılında, al-yıldızlı bayraklarla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbe girişiminin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabın bir kez daha verildiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi yaşananların, kendi devletine, milletine, insanına silah doğrultan, masumların kanını döken hainlerin nasıl insanlıktan çıkabildiğini gösterdiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan 252 insanımızı o gece kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Devletimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı ve gazilerimize gerekli özeni göstermeyi her tür vazifeden üstün tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız, tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz'un ender rastlanan sinsi, darbe ve işgal girişimi olarak Türk tarihine geçtiğini belirterek, "Dersler çıkardığımız, büyük acılar çektiğimiz önemli gündeyiz. O gece ben Muş Valisi'ydim, bu alçaklar vali konağını bile vurmaya niyetlenmiş alçak insanlardır. Bu çetenin mensupları hiçbir zaman pişman olmamışlardır çünkü bunlar mankurtlaştırılmış hainlerdir. Sahipleri izin verirse ancak konuşurlar."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da darbe girişimine teşebbüs edenlerin 15 Temmuz gecesi gereken cevabı aldığını dile getirdi.

15 Temmuz ruhunun yeniden meydanlarda yaşandığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bu millet o gün tankların karşısında selam duranları da alkış tutanları da unutmayacak. Bu millet o tankların karşısında sırtından çıkardığı atleti kullananı da göğsünü siper edenleri de unutmayacak." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi. Daha sonra milli sporcular tarafından Vali Yavuz'a sancak teslimi yapıldı.

- Bolu

Bolu'da Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Okullar arası düzenlenen "15 Temmuz" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilerin yazdıkları şiirleri okumasının ardından konuşan Vali Erkan Kılıç, darbe girişimini zihinlerde canlı tutmak ve hatırlamak için bu programların her yıl yapıldığını söyledi.

Bu toprakların yurt edinildiğinden bu yana Türkiye ile devamlı uğraşıldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu ülkede başımızı kaldırmamız istenmiyor. Devamlı surette dış ve iç güçler, sırtımızı yere getirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bazen iş birlikçilerle bunu yapıyorlar, bazen Silahlı Kuvvetleri karşımıza çıkarıyorlar. Ama biz hep dimdik ayakta olduk. Olmaya da devam edeceğiz. FETÖ terör örgütü dediğimiz bu örgüt, sinsi ve gizli şekilde ülkemizde çoğu kurumda örgütlendi ve bir yapı oluşturdular. Dış güçlerin desteğiyle kurulan bu örgüt, ülkemizi kolay ele geçirebilmek ve son kale dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hizaya getirebilmek ve istedikleri şekilde bu ülkede hareket edebilmek için bu çabaları sürekli gerçekleştirdi. Bunlardan biri de 15 Temmuz darbe girişimi oldu."

Programa, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.