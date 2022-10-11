Gençlik Günleri etkinlikleri kapsamında 17 Ekim tarihine kadar Ceza, Tuğçe Kandemir, Ekin Uzunlar, Barış ve Damlalar, Motive ile Derya Uluğ sahne alacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahneye çıkarak Manga grubuna çiçek takdiminde bulundu ve etkinliğe renk kattıkları için teşekkür etti.

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

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