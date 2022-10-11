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"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

11.10.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

Düzce Belediyesinin düzenlediği "Düzce Gençlik Günleri", Manga konseri ile başladı.

Düzce'de belediye tarafından organize edilen Gençlik Günleri kapsamında gün içinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Akşam saatlerinde Anıt Park Meydanı'nda Manga grubu tarafından konser verildi.

Meydanda toplanan kalabalık Manga'nın söylediği şarkılarla eğlendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahneye çıkarak Manga grubuna çiçek takdiminde bulundu ve etkinliğe renk kattıkları için teşekkür etti.

Gençlik Günleri etkinlikleri kapsamında 17 Ekim tarihine kadar Ceza, Tuğçe Kandemir, Ekin Uzunlar, Barış ve Damlalar, Motive ile Derya Uluğ sahne alacak.

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

"Düzce Gençlik Günleri" Manga konseriyle başladı

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Anahtar Kelimeler:
Düzce konser Manga

Düzce Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

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Sabah
06:55
Öğle
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İkindi
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Akşam
18:30
Yatsı
19:48
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

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